Ad ‘Amici 21’ iniziano a delinearsi ormai i concorrenti che si battaglieranno per il successo finale. Nel talent show di Maria De Filippi c’è grande attesa per capire cosa succederà nella prossima puntata di sabato 9 aprile, ma stanno già iniziando ad uscire indiscrezioni su chi potrebbe abbandonare il programma per sempre. E quello che è venuto fuori farà rimanere male sicuramente moltissimi telespettatori, visto che indubbiamente ci saranno tanti fan che resteranno delusi.

Intanto, nel corso della puntata di ‘Amici 21’, Alessandra Celentano ha affermato di aver apprezzato l’ironia di Nunzio. Insomma il video ha riscosso successo. Solo che l’insegnante ha fatto una battuta che ha provocato la reazione sdegnata di pubblico e fan del ballerino. La maestra infatti ha voluto scherzare dicendo: “Lo voglio bene” ironizzando sul fatto che Nunzio non parli correttamente l’italiano. Maria l’ha ripresa, ma Alessandra ha rincarato la dose affermando che è naturale che il ballerino sbagli in quanto è siciliano.





Amici 21, chi rischia di essere eliminato nella puntata del 9 aprile

Intanto, il pubblico di ‘Amici 21’, come riportato dal sito ‘Blasting News’, ha iniziato a fare i pronostici su chi potrebbe abbandonare la scuola. A quanto pare, ci sono degli allievi che rischiano davvero tantissimo. Salvo improbabili colpi di scena, i telespettatori in questione hanno scritto sui social i nomi di coloro che potrebbero terminare anzitempo questa esperienza televisiva. Tutti gli altri invece non dovrebbero avere alcun problema a rimanere in gioco e sperare ancora nel successo.

Nella giornata di giovedì 7 aprile dovrebbe esserci la registrazione della puntata di ‘Amici 21’ che sarà trasmessa sabato 9 aprile su Canale 5. In quel giorno si scoprirà con quasi assoluta certezza chi avrà lasciato definitivamente la trasmissione. Ma considerando ciò che è successo in queste ultime settimane, il pubblico è convinto che ci sono quattro nomi in lizza per l’eliminazione. Staremo a vedere comunque se queste anticipazioni corrisponderanno davvero alla realtà dei fatti.

Coloro che potrebbero lasciare ‘Amici 21’ sono due tra questi quattro nomi usciti fuori: Carola della squadra composta da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Aisha del team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro; Crytical ed Albe appartenenti alla squadra degli insegnanti Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Non resta che aspettare la registrazione per scoprire cosa succederà.

