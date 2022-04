“Chi lascia la scuola”. Amici 21, già si sa: fuori i nomi. E uno è una grossa sorpresa

‘Amici 21’ è ormai entrato quasi nella fase finale del serale. Basti pensare che l’ultima puntata dovrebbe andare in onda tra meno di un mese, ovvero a metà maggio. Quindi, i concorrenti piano piano si stanno riducendo sempre più e tra quelli rimasti uscirà fuori ovviamente il nome del vincitore. Ora sono uscite alcune anticipazioni sul sesto appuntamento, previsto per sabato 23 aprile, e sono emersi i nomi degli allievi che potrebbero salutare definitivamente la scuola di Maria De Filippi.

Parlando sempre di ‘Amici 21’, secondo Amedeo Venza, anche la semifinale potrebbe essere trasmessa in diretta e non ci sarebbe quindi una registrazione della stessa. Teoricamente, solamente l’atto finale del talent show dovrebbe essere live, invece per quest’anno si sarebbe deciso di intraprendere questa strada. E sarebbe anche stata fatta una scelta importante per quanto riguarda la finalissima. Potrebbe infatti variare la data. Sarebbe trasmessa domenica 15 maggio invece del 14 per non andare in contrasto con l’Eurovision.





Amici 21, chi rischia l’eliminazione nella puntata del 23 aprile

Il sito ‘Blasting News’ ha riferito quali sarebbero gli allievi che rischiano seriamente di abbandonare per sempre ‘Amici 21’. Sono stati fatti dei nomi ben precisi e, in attesa della registrazione della puntata, che avverrà nei prossimi giorni, il pubblico si sta facendo una sua idea. Ovviamente non tutti sicuramente saranno d’accordo con queste previsioni, ma per il portale in questione ci sono alte probabilità che l’eliminato possa uscir fuori dall’elenco di nomi fatto nelle scorse ore.

Secondo questi rumor, potrebbe essere eliminato da ‘Amici 21’ il ballerino Nunzio. Il suo nome è stato tirato in ballo proprio perché in più di una circostanza è già andato ad un passo dall’eliminazione e quindi questa volta potrebbe non farcela. Ma a rischio ci sarebbe pure la ballerina Serena per le medesime motivazioni. Da tenere d’occhio anche gli studenti Albe e Dario, che potrebbero trovarsi invischiati nel ballottaggio finale. Staremo a vedere se queste indiscrezioni verranno confermate dai fatti.

Ad ‘Amici 21’ spazio anche alla sorpresa di Albe per Maria De Filippi. L’ha ringraziata per tutto, sfuriate comprese. In particolare le ha detto: “Più che come artista mi hai modellato come persona e sei riuscita a tirare fuori l’Alberto che Albe voleva tenere nascosto. Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi. Hai un bellissimo potere, quello di saper capire. E trasmetti una fiducia tale che traspare fin da subito”.

