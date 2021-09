Non c’è stato il tempo di iniziare che Alessandra Celentano già divide il pubblico di Amici 21. È successo nel daytime di oggi. Quella appena iniziata è un’edizione piena di novità. Tante conferme, una new entry e poi un ruolo speciale per lei, la vincitrice della passata edizione, Giulia Stabile. La ballerina ha firmato un contratto con la Fascino e sarà sicuramente tra le più presenti nella nuova stagione.



Giulia mostrerà le coreografie che gli allievi dovranno ballare e poi potrà anche essere un sostegno per i ragazzi vista la sua esperienza nello show. Per i balli latino americani Maria De Filippi e il suo staff potrà contare, ancora una volta, su Umberto Gaudino e Francesca Tocca. Cambiando ballo e passando all’hip hop e street in generale ecco nuovamente Spillo e Andreas Muller. Quest’ultimo, vincitore di Amici e compagno di Veronica Peparini, a differenza di Amici 20 in cui era presente solo nel serale, sarà protagonista dall’inizio.



Presenti ad Amici 21 sia Giulia Pauselli, specialmente per i pezzi classici e neo classici, e Marcello Sacchetta. Il quale anche in questa nuova stagione vestirà pure i panni del presentatore in alcuni frangenti. Infine sono stati confermati anche Sebastian Taveira, Giuseppe Giofrè e Simone Nolasco. Insomma, un cast di tutto rispetto.







Tornado ad Alessandra Celentano: ha già inviato una lettera al ballerino Mirko, tra i protagonisti già più seguiti di Amici 21. L’insegnante ha dato un banco all’allievo mettendo subito in chiaro le condizioni: il banco ha la validità di un mese ed è un’opportunità di vita per Mirko Masia. Nella lettera letta da Maria De Filippi nel daytime di oggi, infatti, ha scritto di essere consapevole che Mirko non è un vero ballerino, per la definizione che lei ha di danza e di ballerino.



“Tu non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia. Non potrai mai arrivare al 4 e al 5. Il range su cui ti devi muovere è tra 0 e 3”. Inoltre ha specificato che se dovesse rendersi conto che Mirko non meriti questa opportunità di vita potrebbe eliminarlo anche prima di un mese. La reazione del ballerino? “Che m’ha preso a fa”, così ha commentato con Nicol e Carola, due allieve con cui pare abbia stretto un bel rapporto.