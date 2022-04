“Mi dispiace, non posso”. Amici 21, Albe crolla e scoppia in lacrime: cosa è successo in casetta

Tensione sempre più alta ad Amici 21. Ormai il Serale è giunto alla terza puntata sabato 2 aprile e per gli eliminati è stata dura abbandonare a questo punto. Sia Leonardo Lisi che John Erik hanno dovuto lasciare i propri compagni in questa entusiasmante ma allo stesso tempo difficile esperienza. Ma è la dura legge del mondo dello spettacolo.

I ragazzi si stanno impegnando al massimo e ormai la conclusione del talent show di Maria De Filippi è agli sgoccioli. La finale, inizialmente prevista per il 14 maggio, potrebbe essere posticipata di un giorno. Ma comunque parliamo di poco più di un mese. E non a caso nelle ultime ore uno degli allievi ha avuto un crollo emotivo.





Tutto è successo dopo l’ultima puntata del Serale di Amici 21. Albe è rientrato in casetta e è scoppiato a piangere. E per un motivo ben preciso come lo stesso ha spiegato. Già nei mesi scorsi, a inizio 2022, Albe era stato preso di mira da Anna Pettinelli e aveva confessato: “Mi manda a casa”. Quella volta il problema era la scarsa igiene e il disordine in casetta.

Stavolta, invece, Albe si sfoga così: “Siamo in tre, non abbiamo mai vinto una partita, io non ho mai vinto un punto. Non è che sono scemo e dico la casualità. Non è la casualità, è la realtà dei fatti che evidentemente qualsiasi persona io abbia contro non riesco. Sono uno che percepisce le cose, sento se una cosa va o non va, so che se la prossima volta andiamo in nomination”. Poi il crollo: “Evidentemente il mio meglio non vale il punto. Non vale la finale”.

A questo punto Carola e Sissi hanno provato a rincuorare un po’ Albe: “Anche io ho preso un punto e basta dall’inizio del serale”. E ancora: “Adesso non ci ho più pensato al punto, mi sono divertita, mi sono piaciuta, ho ballato bene. Non l’ho preso ma ho fatto il mio, ho preso comunque dei complimenti, la maestra mi ha fatto i complimenti. Non sono andata in nomination. Sono stata brava”. Ma per Albe è comunque un momentaccio…

“Mi manda a casa”. Amici 21, destino segnato per l’allievo: lo sfogo nella casetta