“Mi manda a casa”. Amici 21, destino segnato per l’allievo: lo sfogo nella casetta

Situazione tutt’altro che semplice per alcuni allievi di ‘Amici 21’. Infatti, si è registrata una forte lite tra LDA ed Elena e sono volate parole grosse. Dopo aver cercato di chiarire con lui, il rapporto è degenerato ancora di più e la ragazza è scoppiata in lacrime: “Con lui ci posso solo litigare”. Ma ora è stata tirata in ballo da un allievo l’insegnante Anna Pettinelli, che starebbe per assumere un provvedimento durissimo nei suoi confronti. L’ipotesi è che molto presto possa abbandonare la scuola.

Poco più di un mese fa Anna Pettinelli aveva denunciato una situazione incresciosa durante ‘La Vita in diretta’ di Alberto Matano. Davanti alle telecamere del programma della televisione pubblica italiana ha confessato di aver dovuto fare i conti con queste minacce di morte. Ad aver scritto parole minatorie nei suoi confronti sono stati alcuni fan di un cantante di ‘Amici 21’. Ha preferito non fare il nome dell’allievo per rispetto, visto che è estraneo ai fatti. Il ragazzo in questione non sarebbe nemmeno a conoscenza di questa vicenda gravissima.

In uno dei filmati trasmessi da ‘Witty Tv’, un allievo di ‘Amici 21’ ha manifestato tutte le sue preoccupazioni per ciò che potrebbe riservargli il futuro. Ancora una volta sono usciti fuori problemi riguardanti la scarsa pulizia e l’ordine che dovrebbe esserci nella casetta. E Anna Pettinelli potrebbe essere durissima nei confronti di questo concorrente. Lui infatti è stato inserito tra quelli che non si stanno comportando egregiamente, mentre i migliori da questo punto di vista sono risultati Serena, Cosmary, Nicol ed Alex.





A temere provvedimenti molto severi è il cantante Albe, il quale ha ammesso: “Anna Pettinelli mi manda a casa”. La sua preoccupazione è che quando la maestra di canto comprenderà la sua reale situazione possa deciderlo di escluderlo dalla scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi. Difficile ipotizzare cosa possa succedere prossimamente, ma i principali dubbi dovrebbero essere sciolti già a partire da domenica 9 gennaio, quando andrà in onda la prima puntata ufficiale dell’anno 2022.

Intanto, nell’appuntamento domenicale di ‘Amici 21’ è previsto il grande ritorno, stavolta in qualità di ospite, della cantante Arisa. L’artista è reduce da una straordinaria esperienza televisiva su Rai 1, ovvero ‘Ballando con le stelle’, dove ha trionfato insieme al ballerino Vito Coppola. Sicuramente delizierà il pubblico di Mediaset con la sua incantevole voce.