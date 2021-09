Grande Fratello Vip 6, Amedeo Goria continua a dividere in due l’opinione pubblica. Un po’ difeso, un po’ criticato, il giornalista sportivo continua comunque a fare parlare di sè, qualificandosi come concorrente del reality show di Alfonso Signorini più seguito. E a suo favore, si schiera anche il fidanzato della figlia.

Ricordate cosa ha detto Guenda Goria sul conto del padre? Le telecamere del GF hanno ripreso l’esatto momento in cui il gieffino si è sfilato gli slip sotto le lenzuola. Tutto accando Ainett. Il gesto ha fatto discutere non poco, ma per la figlia Goria le cose sono andate diversamente rispetto quello che tutti hanno pensato.

“Se un giovane fico ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica”, le parole di Guenda che ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social”. E oggi anche il fidanzato difende Amedeo.





“Ragazzi fidatevi Amedeo è un uomo buono, di cuore che ha sempre una parola buona per tutti nonostante il suo debole che però non travalica i limiti morali e del buon costume”, ha affermato Mirko Gancitano attraverso i social.

E il fidanzato di Guenda sempre durante l’intervista a RTL 102.5 News poi condivisa su Instagram dove ha riferito sempre a proposito del suocero: “Ha delle storie incredibili da raccontarci. Abbiate un po’ di pazienza e buon senso. Cavallo buono si vede a lunga corsa. Le critiche ok purché siano costruttive”.