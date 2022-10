Amedeo Goria sarebbe pronto a fare follia per una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7. Lo ha detto durante una lunga intervista rilasciata a Novella 2000 in cui ha raccontato, tra l’altro, alcuni particolari bollenti legati alla sua sessualità. A 68 anni infatti il giornalista racconta di non rinunciare ai piaceri del corpo: “Farebbe notizia se rivendicassi l’astinenza, tuttavia non sarebbe vero; sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell’altro sesso un’immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità”.



“Sotto quel punto di vista sono vitale come trent’anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri”. Amedeo è ora single dopo la fine della storia con Vera Miales lo scorso aprile. La modella e barista moldava aveva mollato il giornalista in diretta, a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione non aveve apprezzato le ultime foto che ritraevano o l’ex marito di Maria Teresa Ruta in compagnia della sexy Deola Godini, una ragazza di 24 anni.

Amedeo Goria ‘cotto’ di Sonia Bruganelli: “Bomba erotica”



“Vera mi manca, le ho voluto e le voglio tanto bene. Il futuro non so cosa ci riserverà”, aveva dichiarato Amedeo prima di essere scaricato nel programma Mediaset. “Sai come si dice: quello che semini raccogli. Quello che ci riserverà il futuro mi sembra abbastanza chiaro”, aveva risposto seccata Vera. Una storia chiusa in maniera definitiva.



Per Amedeo, del resto, il sogno sembra essere un altro. A far battere il cuore del presentatore, è un volto conosciuto durante il Gf Vip. Alla domanda mossa dalla giornalista non ha avuto dubbi e si è buttato in una confessione in piena regola. “Penso che Sonia Bruganelli abbia una grande carica erotica. I suoi occhi sono brucianti e il binomio ‘ironia-senso della vita’ da cui è distinta, è irresistibile”, ha asserito il giornalista.



Aggiungendo poi che se la produttrice non fosse sposata con Paolo Bolonis si sarebbe detto pronto a conquistarla: “Se non fosse impegnata la correggerei”. Insomma chissà cosa dirà la tagliente Sonia della dichiarazione del giornalista? Difficile che risponderà ma mai dire mai.

