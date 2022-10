Momento di grosso imbarazzo al GF Vip 7 con Giaele De Donà, che ha saputo qualcosa che doveva restare segreto. Il concorrente che le ha svelato tutto ha provato a recuperare, ma ormai la frittata era fatta e quindi non è da escludere che gli altri compagni di avventura possano arrabbiarsi non poco. Purtroppo è successo ciò che non doveva accadere e il pubblico se n’è subito accorto. Sul web il video è diventato immediatamente virale e il vippone che ha commesso l’ingenuità non potrà che essere sorpreso.

A proposito del GF Vip 7 e soprattutto del marito di Giaele De Donà, lui è stato beccato insieme ad un’altra donna. Nel nuovo numero del settimanale Chi, il direttore e conduttore del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini ha pubblicato le foto in cui il coniuge di lui, Bradford Beck, si trova a Milano insieme a Rossella Di Pierro, conduttrice e giornalista televisiva di Sportitalia, organizzatrice di eventi e Capitano della Nazionale Modelle Amika originaria di Varese. E vedremo lei come prenderà questa notizia.

GF Vip 7, Giaele De Donà: sorpresa rovinata da Attilio Romita

Nel corso di una delle tante giornate trascorse al GF Vip 7, Giaele De Donà si è concessa un po’ di riposo in giardino e insieme ad Attilio Romita ha iniziato una conversazione. Il dialogo però si è concentrato successivamente su un argomento, che molto probabilmente non doveva essere tirato fuori dall’ex giornalista del Tg1. Lei stessa ha capito che forse il coinquilino aveva appena commesso un’ingenuità, ma il danno era ormai stato fatto. Ma gli altri gieffini ancora non ne sanno niente e presumibilmente si innervosiranno.

Il 13 ottobre è un giorno speciale per Giaele De Donà, infatti festeggia il suo compleanno. Gli altri concorrenti hanno deciso di celebrare al meglio questa giornata e lei, che compirà 24 anni, riceverà una sorpresa. Anzi, ormai non lo è più per colpa di Attilio Romita: “Quindi preparano il tiramisù per te”. A quel punto la gieffina ha risposto: “Ah, davvero? Non lo sapevo”. Il giornalista ha aggiunto: “Li ho sentiti che parlavano”. E a quel punto la ragazza ha sottolineato: “Ma magari era una sorpresa per me”.

E CHI SE NON ATTILIO ROMITA POTEVA SPOILERARE LA FESTA DI COMPLEANNO A GIAELE NON CE LA FACCIO #GFVIP pic.twitter.com/3aeF8yn2nD — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 12, 2022

Infine, Attilio ha detto: “Pensavo di no perché ne hanno parlato”. A quel punto Giaele De Donà ha concluso: “Carini, buono il tiramisù”. L’utente che ha pubblicato il filmato ha commentato: “E chi se non Attilio Romita poteva spoilerare la festa di compleanno a Giaele. Non ce la faccio”. Vedremo come sarà la festa per la vippona.