“Buttatelo fuori, che schifo”. 48 ore al GF Vip 6 e Amedeo Goria ha già combinato danni. Chiesta la squalifica

Amedeo Goria è arrivato al Grande Fratello Vip con una presentazione che ha fatto chiacchierare il gossip e innervosire la fidanzata Vera. Il giornalista, nel video di presentazione, ha raccontato infatti di avere una compagna, Vera Miales, ma di averle chiesto di poter vivere questa avventura nella Casa da single. “Ho una relazione con Vera ma le ho detto che voglio entrare nella Casa da single, spero che lo accetti”, ha detto nel video.

Nella prima puntata l’ingresso insieme a Francesca Cipriani. Era stata proprio lei a rivelare che, durante il breve viaggio in auto verso la passerella, lui le aveva tenuto la mano. “E l’ha tenuta sempre a posto?” aveva allora chiesto Signorini, “Insomma”, era stata la replica di Francesca.

GF Vip 6, chiesta squalifica per Amedeo Goria

“Sono anche felice perché è una grande opportunità di mettersi in gioco con tante altre persone e tanti ragazzi”, aveva detto la figlia Guenda Goria, ex concorrente della scorsa edizione (insieme alla madre Maria Teresa Ruta) del reality show condotto da Alfonso Signorini, rivelando “Papà è un poligamo, abbiate rispetto”, per poi specificare: “Papà è attratto dalle belle donne, dall’eleganza”.





A sole 48 ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 il giornalista è già finito al centro di una polemica e sui social è già partita la richiesta di squalifica. Nel daytime Amedeo Goria avrebbe ammesso di aver fatto qualche grattino sulla mano ad Ainett e a questo punto Francesca Cipriani ha chiesto all’ex volto del Mercante in fiera se ci fosse stato qualcosa di più.

Leggi anche...

Alla domanda della Cipriani “Ma la notte allunga le mani?” l’espressione di Ainett Stephens farebbe intuire una risposta affermativa. Ovviamente il video della chiacchierata tra Francesca Cipriani e Ainett ha fatto il giro di Twitter e in tanti hanno chiesto la squalifica per il giornalista. “Squalifica immediata, Ainett è una donna e va rispettata”, “C’è anche una frame in cui le toccherebbe il lato b, fuori subito”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sui social.