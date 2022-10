Alfonso Signorini l’aveva preannunciato poche ore prima della nuova diretta il video inedito dello scontro tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi al GF Vip 7. Le immagini erano state censurate dalla regia: si sentiva che stava succedendo qualcosa di grosso tra i due ma le telecamere inquadravano un piccione sul muro del giardino.

È successo tutto giovedì, poco dopo la puntata in cui, tra i tanti colpi di scena, i vipponi hanno rivisto Marco Bellavia per un faccia a faccia al quale ha partecipato anche il conduttore. Chiuso il collegamento con lo studio, Amaurys Perez e Charlie Gnocchi hanno avuto uno scontro furibondo e sono quasi finiti alle mani.

Amaurys Perez scontro Charlie Gnocchi: il video inedito

Una lite furiosa. Sono volate parole grosse, che però come detto sono state censurate dagli autori. Si sentivano solo le urla tra i due vipponi. Lunedì sera la nuova puntata si è aperta con questo argomento e Signorini ha mostrato per la prima volta le immagini dello scontro.

Inizialmente Amaurys Perez analizza con i compagni quanto successo poco prima con Marco Bellavia. Improvvisamente interviene Charlie Gnocchi, che consiglia ai coinquilini di non continuare con questo discorso. A quel punto il pallavolista s’infuria e aggredisce verbalmente il comico. Se non si fossero in mezzo gli altri forse sarebbero arrivati alle mani.

Tensione alle stelle al termine della scorsa puntata: un duro scontro tra Charlie ed Amaurys ha turbato i labilissimi equilibri in Casa. #GFVIP pic.twitter.com/0SpZCcJXsJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Tornati in studio Alfonso Signorini ha fatto notare ad Amaurys Perez e Charlie Gnocchi come lo scontro sia stato censurato per ovvi motivi. Non è stato un bello spettacolo. Ma tra i due le cose sembrano essersi risolte: hanno avuto modo di spiegarsi e esprimere il proprio punto di vista dopo ore di gelo totale. Entrambi hanno riconosciuto i propri errori e sulla Casa è tornato il sereno.