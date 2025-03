Confessione importante di Amanda Lecciso su Iago. I due ex concorrenti del Grande Fratello hanno avuto un ottimo rapporto durante il loro percorso nella casa più spiata d’Italia, ma ora che sono fuori in tanti vogliono sapere come si stia evolvendo questo legame. E ora la sorella di Loredana ha vuotato finalmente il sacco.

Amanda Lecciso ha rotto il silenzio ai microfoni del settimanale Chi e si è soffermata su Iago. Le hanno chiesto di questo suo rapporto con l’attore spagnolo e ha fatto maggiore chiarezza. Vediamo insieme cosa ha rivelato l’ex gieffina e perché c’è chi sta ancora sognando.

Leggi anche: “Ha detto di Beatrice”. Dopo mesi di gelo e frecciatine al Grande Fratello, Cesara ha deciso di parlare





Grande Fratello, la confessione di Amanda Lecciso su Iago

In primis Amanda Lecciso ha fatto un passo indietro, raccontando di quanto vissuto al Grande Fratello e non solo per quanto concerne Iago: “Pensavate che avrei trovato qualcosa di sentimentale all’interno della casa? Anch’io ci pensavo, però quando si crea quel tipo di intimità tra le persone, quasi di fratellanza, non c’è spazio per altro. C’è un alto grado di confidenza e questo toglie un po’ quell’idea di mistero che ci vorrebbe, ma devo ammettere una cosa”.

Una volta uscita dal GF, ha guardato tutto ciò che è successo in casa tra lei e Iago e ha quindi detto al settimanale Chi: “Quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, quando l’ho incontrato gli ho detto: ‘Ma quasi ci credo che io e te…’. Iago è intelligente, è tenero ed è sensibile. Poi è educatissimo, un vero signore. Mi versava l’acqua, mi passava tutto e mi serviva. Uscito lui, a Javier ho detto: ‘Ora mi devi accudire'”.

Amanda e Iago si vogliono veramente molto bene, anche se non c’è stato il salto di qualità con la nascita di una relazione sentimentale. Eppure, alla luce di queste parole della Lecciso, c’è chi è sicuro che prima o poi diventeranno una coppia.