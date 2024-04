“Amadeus mi deve dei soldi”. L’ex amico batte cassa, contro il conduttore si muovono gli avvocati

Amadeus e l’ex amico, è guerra. Già a dicembre 2023 si è saputo dell’addio tra il conduttore e il suo collaboratore. Il ‘divorzio’ ha fatto rumore sia perché il sodalizio durava da tempo sia perché avvenuto a pochi giorni dal Festival di Sanremo. Sembra che alla base della rottura ci siano state “divergenze lavorative e professionali“. Il desiderio di maggior indipendenza da parte del direttore artistico di Sanremo ha fatto il resto.

Che non sia stata una separazione indolore è cosa nota. Ma ora emergono dettagli che fanno pensare ad una vera e propria guerra tra i due. In un tweet l’ex amico aveva sottolineato: “Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere. È tempo di svelare fatti e circostanze”. In una recente intervista al Giornale il manager ha fatto alcune rivelazioni importanti.

Lucio Presta e il triste finale con Amadeus: i soldi, John Travolta e…

Lucio Presta ha svelato quando le cose con Amadeus hanno iniziato ad andare male: “Ci sentimmo per gestire le varie richieste degli artisti che volevano essere ospiti al Festival e a quel punto mi accorsi che qualcosa non andava: Ama diceva sempre no e declinava ogni proposta“. E poi: “Mi accorsi che due miei stretti collaboratori, accolti da anni non solo nell’azienda ma anche nella mia vita, iniziarono un rapporto diretto e segreto con Amadeus parlando male del sottoscritto ed indicandogli delle strade professionali che avrebbe potuto sfruttare, violando i segreti dell’azienda per cui lavoravano”.

Prima del quinto festival consecutivo la rottura: “Mi disse che la mia presenza lo avrebbe messo a disagio al Festival”. Per quanto riguarda i pagamenti, Presta afferma che un ufficio legale tutela i suoi interessi: “Amadues mi aveva confermato che avrebbe onorato il pagamento delle mie spettanze fino a fine contratto (agosto 2024) salvo che a gennaio mi ha comunicato, attraverso il cognato (suo commercialista), che intendeva pagare solo fino a dicembre”.

Dopo aver spiegato che Amadeus non sapeva nulla di regolamento del Festival di Sanremo, realizzato da Presta, il manager aggiunge che aveva sconsigliato Ama di invitare John Travolta sul palco dell’Ariston. E racconta che nel mese di ottobre Oscar Generale, manager di Travolta, gli aveva chiesto se fossero interessati alla presenza dell’artista ad una cifra molto bassa “perché lo sponsor delle scarpe era disposto a pagare la differenza del suo cachet”.

Sembra inoltre che Amadesu volesse consentire l’ingresso all’Ariston solo al programma della moglie Giovanna Civitillo, “tutti gli altri fuori”. Cosa che Presta non poteva accettare. “Il triste finale – conclude il manager – è che Giulio Andreotti aveva ragione. La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi”.

