E già si pensa al prossimo Sanremo. La 74esima edizione del Festival si è appena conclusa ma il pensiero, e le indiscrezioni, vanno già tutte in questa direzione: chi lo condurrà dopo Amadeus? A soli due giorni dalla finale che ha decretato la vittoria di Angelina Mango già si pensa al successore. E no, questa volta pare proprio che il presentatore e direttore artistico che, è opinione comune, ha “svecchiato” la kermesse musicale più importante del Paese, non tornerà per un’altra edizione.

Sarebbe la sesta per lui, ma Amadeus l’ha ripetuto più volte in diverse conferenze stampa: non tornerà nel 2025. Ma andiamo ai papabili nomi in circolazione. Secondo gli scommettitori al timone del Festival che si svolge nella cittadina ligure potrebbe arrivare Alessandro Cattelan, seguito da Fabio Fazio, Carlo Conti e Paolo Bonolis. E ora confermare la possibile presenza di uno di questi grandi conduttori a Sanremo 2025 è stato Fabrizio Corona attraverso il suo sito.

“Chi condurrà Sanremo 2025”

Fabrizio Corona tramite il suo sito Dilinger News non ha dubbi: “Paolo Bonolis, ecco chi condurrà il Festival di Sanremo”. E ancora: “Come al solito, siamo arrivati prima noi: ecco la conferma che Paolo Bonolis sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2025”. Ricordiamo che il presentatore di Avanti un altro e Ciao Darwin è già stato su quel palco come padrone di casa.

“Si è conclusa la quinta edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus con risultati straordinari, addirittura due milioni in più dell’anno precedente, risultati che non avvenivano dal 95’. Ma sarà comunque l’ultimo festival di Amadeus”, ha sottolineato sempre Fabrizio Corona.

“I risultati di Sanremo sono dovuti dalla scelta dei cantanti sì, ma non crediamo dai conduttori, e quindi, se Bonolis risulterà essere meno antipatico e più umile rispetto a quello di Mediaset, ponendosi come fa Amadeus, come un uomo qualunque, allora i risultati per la Rai saranno gli stessi”, la conclusione. Sarà davvero così?