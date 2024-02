La pausa sanremese è finita e Affari tuoi è tornato in tv per la gioia del pubblico di Rai1 che ogni sera segue il game show condotto da Amadeus. Amadeus che è reduce dal successo incredibile del suo ultimo Festival, dove alla fine ha trionfato Angelina Mango. La cantante ex allieva di Amici di Maria De Filippi e figlia del cantautore scomparso anni fa Pino Mango ha vinto la 74esima edizione della kermesse musicale più importante del paese ed è stata poi ospite di diversi programmi Rai.

Dopo il programma di Fiorello e il collegamento con Alberto Matano a La Vita in diretta, lunedì 12 febbraio 2024 ha anche partecipato alla gara di Affari tuoi che ha visto protagonista Serena, concorrente della regione Abruzzo. Va detto che la “staffetta” di Angelina Mango è giustificata dal nuovo regolamento del Festival di Sanremo che ha imposto al vincitore di restare nei programmi Rai per tutte e 48 le ore successive alla sua vittoria.

Affari tuoi, la gaffe proprio con Angelina Mango

Insomma, Affari tuoi ha inaugurato la nuova sfilza di puntate con le nuove canzoni del Festival e naturalmente non è mancata l’esibizione di Angelina Mango con la sua ‘La noia’. Ma prima ha “giocato” al fianco della pacchista che proviene dalla sua regione, la Basilicata.

Ma quando è stata chiamata ad aprire il pacco della Basilicata, che prima del cambio offerto dal Dottore era in possesso della concorrente della serata Serena, la cantante è rimasta vittima di una gaffe: ha alzato il coperchio insieme alla pacchista ma niente.

La vincitrice del 74° Festival di Sanremo, Angelina Mango, accolta da una standing ovation nello studio di #AffariTuoi#Sanremo2024 #AscoltiTv pic.twitter.com/RPl8aPnjyu — Boomerissima (@Boomerissima) February 12, 2024

QUESTO MOMENTO SOLO AD ANGELINA POTEVA CAPITARE, LEI #affarituoi pic.twitter.com/53X1d1ppXN — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) February 12, 2024

Il biodesivo si era staccato e quindi, dopo attimi di suspence, c’è voluto l’intervento di Amadeus per scoprire che, per fortuna, quel pacco faceva parte del gruppo dei blu, dunque delle cifre più basse. Imbarazzo e poi risate nello studio di Affari tuoi e anche sui social prima di ascoltare la canzone della vincitrice di Sanremo.