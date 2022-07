“Il re dei re con Amadeus”. Sanremo 2023, un co-conduttore che è la storia della musica italiana

Amadeus, a Sanremo 2023 nuovo co-conduttore top. L’annuncio sensazionale è stato fatto dal direttore artistico, nel corso di un suo intervento in diretta al Tg1 delle 20. Questa decisione ufficiale del conduttore ha scatenato positivamente anche il mondo del web, entusiasta di questa scelta davvero interessante. Il co-conduttore in questione sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale, quindi sarà il vero e proprio braccio destro di Amedeo Sebastiani, che dunque conterà molto su di lui.

Amadeus, a Sanremo 2023 nuovo co-conduttore straordinario. Ma Amadeus potrebbe anche portare a Sanremo 2023 addirittura la super cantante Britney Spears. Questo quanto trapelato: “Britney Spears sarebbe in trattativa con la Rai, il cachet non ammonterà a meno di 200mila euro”. Inoltre, è emerso che il conduttore televisivo non ha pensato unicamente a lei, ma anche a Lady Gaga, quindi non è da escludere un altro colpo di scena. Sicuramente un periodo d’oro per il marito di Giovanna Civitillo.





Amadeus, a Sanremo 2023 nuovo co-conduttore: chi è

Amadeus, a Sanremo 2023 nuovo co-conduttore coi fiocchi dopo l’annuncio di Chiara Ferragni. Queste le parole del direttore artistico del Festival: “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante. Per me è una grande gioia, lui è amato da tutti ed è la storia della musica e della televisione. Ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi lo amano così come lo facevano i nostri genitori. Quindi, è sempre attualissimo”. E poi il diretto interessato ha inviato anche un videomessaggio.

Il nuovo co-conduttore di Sanremo 2023 è Gianni Morandi, che sarà al fianco di Amadeus dal 7 all’11 febbraio. Queste le parole del cantante: “Buonasera signora Cardinaletti e buonasera signori ascoltatori del Tg1. Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti, stasera sono a casa. Mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha sorpreso ed entusiasmato. Sai quanto amo Sanremo, ma mi sono fatto una domanda: come mai Amadeus mi vuole vicino?”.

Infine, Gianni Morandi ha detto: “Ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, di grandi successi, ma anche molto impegnativi, faticosi. Tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e quindi hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte, energica, giovane e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiasmo”. E il pubblico ha particolarmente gradito.

