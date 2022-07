Amadeus, a Sanremo 2023 un ospite straordinario. Questa la nuova ipotesi circolata in queste ore sul web e rilanciata dal sito Blasting News. Se si dovesse concretizzare questa opportunità, si tratterebbe di un colpo sensazionale messo a segno dal direttore artistico. Che tra l’altro avrebbe pure deciso di non badare troppo alle spese, visto che la persona che giungerebbe all’Ariston incasserebbe un cachet da record. E la trattativa pare proprio che sia già iniziata e le speranze aumentano di ora in ora.

Amadeus, a Sanremo 2023 ospite incredibile e di caratura internazionale. Intanto, sappiamo che ci sarà Chiara Ferragni come co-conduttrice di due serate. Secondo il settimanale Diva e Donne il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 100mila euro. Guadagni nettamente superiori a quelli di Sabrina Ferilli, presente alla finale di quest’anno. L’attrice romana si sarebbe accontentata di 25mila euro, mentre Drusilla Foer, altra grande protagonista di Sanremo 2022, avrebbe percepito a 15mila euro.





Amadeus, a Sanremo 2023 ospite Britney Spears? L’indiscrezione

Blasting News ha riportato ciò che gli addetti ai lavori sarebbero stati in grado di captare in questi giorni. Amadeus, a Sanremo 2023 un ospite clamoroso e inaspettato. Lei è una cantante molto discussa, un’autentica star internazionale, anche se di lei si è parlato a lungo per vicende anche burrascose legate a questioni prettamente personali. Ma il suo talento è eccelso e indubbiamente porterebbe nella kermesse musicale italiana più importante e famosa in Italia quel salto di qualità in più.

Amadeus potrebbe portare a Sanremo 2023 addirittura la super cantante Britney Spears. Questo quanto trapelato: “Britney Spears sarebbe in trattativa con la Rai, il cachet non ammonterà a meno di 200mila euro”. Inoltre, è emerso che il conduttore televisivo non ha pensato unicamente a lei, ma anche a Lady Gaga, quindi non è da escludere un altro colpo di scena. Staremo a vedere se questa ipotesi si concretizzerà oppure se resterà unicamente un sogno non esaudito del presentatore.

Intanto, Britney Spears e Sam Asghari, luna di miele dopo il matrimonio celebrato il 9 giugno scorso nella villa di lei, Thousand Oaks. I due sono convolati a nozze dopo cinque anni di fidanzamento e di grande amore, che prosegue tuttora nonostante le difficoltà della cantante avute in passato. A commentare la spettacolare vacanza è stata la stessa artista, che si è goduta momenti magici insieme al coniuge su uno yacht e anche tuffandosi in mare.

“In paradiso”. Per la cantante luna di miele in posto da sogno. E super topless in spiaggia