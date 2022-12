Periodo pieno di impegni per Amadeus che da mesi sta preparando l’edizione 2023 di Sanremo. Per lui si tratta della quarta conduzione consecutiva e arriverà alla quinta nel 2024. Un successo enorme per il conduttore che in questo modo si avvicina ai grandi big della tv come Pippo Baudo e Mike Bongiorno che per anni sono stati i padroni di casa al teatro Ariston. Nei giorni scorsi in diretta al Tg1 Amadeus ha comunicato i nomi dei cantanti in gara. Si tratta di Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr. Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo.

Non solo Sanremo 2023, perché Amadeus tutte le sere fa compagnia agli italiani con I soliti ignoti, che nelle ultime serate è andato in onda a singhiozzo a causa delle partite dei mondiali in Qatar trasmesse su Rai1. Il conduttore si è preso gli elogi dal giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis, che nella sua rubrica su DiPiù Tv lo ha definito “inarrestabile. Il merito è della semplicità del gioco ma anche del conduttore, che su internet tutti definiscono un vero ‘amico di famiglia’”.

Leggi anche: “Al posto di Amadeus”. Fiorello si sbilancia e per Sanremo fa un nome preciso





Amadeus, I soliti ignoti anche di domenica sera il 18 dicembre

E a testimonianza di quanto la Rai creda fortemente in Amadeus, sempre il noto settimanale rivela che per il conduttore alla guida de I soliti ignoti si aprono le porte della domenica sera. “Si inizierà a respirare aria di festa su Rai1 domenica 18, con la puntata speciale del programma dedicato alle identità nascoste che vedrà la partecipazione di tanti ospiti importanti” si legge nella rivista. Amadeus condurrà una puntata speciale di Soliti Ignoti che chiuderà la maratona Telethon

Ancora non si conoscono i nomi degli ospiti che terranno compagnia al pubblico in occasione della puntata speciale de I soliti ignoti per Telethon domenica 18 dicembre. Di sicuro c’è la conferma di Amadeus e del suo programma che continua a convincere dal punto di vista degli ascolti e per la Rai è diventato un porto sicuro. La puntata de I soliti ignoti va a sfidare la concorrenza di Mediaset che schiera Viaggio nella grande bellezza, condotto da Cesare Bocci, con un appuntamento che avrà il profumo di spiritualità essendo incentrato su Gerusalemme e l’Israele.

Insomma Amadeus non si ferma mai e, oltre al Festival di Sanremo, sta pensando alla serata dell’ultimo dell’anno che lui stesso condurrà da Perugia. L’evento che accompagnerà i telespettatori all’inizio del nuovo anno resta in Umbria dopo che la passata edizione è stata trasmessa da Terni. La serata, che quest’anno da calendario sarà di sabato, saluterà come da tradizione l’anno in corso (2022) e festeggerà l’arrivo dell’anno nuovo (2023), con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo.