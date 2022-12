Amadeus potrebbe essere sostituito da un apprezzato conduttore tra un po’ di tempo. O almeno è quello che ha svelato a sorpresa l’amico Fiorello, nel corso di Viva Rai2 presentato dallo showman. Una dichiarazione molto importante, un vero e proprio endorsement che ha lasciato tutti a bocca aperta. Parole inequivocabili, che non lasciano parecchio spazio alle interpretazioni, accolte in maniera inattesa anche dal probabile successore di Amedeo Sebastiani, ospite nella trasmissione di Fiorello.

Dunque, oggi Amadeus è insostituibile per la Rai ma potrebbe essere sostituito da un conduttore in futuro. E dunque c’è già il nome e cognome di colui che potrebbe rilevarlo. A proposito di Sebastiani e del prossimo Festival di Sanremo, si è scoperto il nome di una delle sue co-conduttrici: Francesca, buongiorno e benvenuta, che belva si sente? Francesca Fagnani tra le co-conduttrici di Sanremo 2023”. Quindi, la conduttrice di Belve affiancherà Amadeus e raggiungerà la Ferragni e Gianni Morandi, già comunicati precedentemente.

Amadeus sostituito da un conduttore? L’annuncio di Fiorello

Dunque, colui che potrebbe prendere il posto di Amadeus, che sarebbe sostituito da un conduttore già molto noto, è stato nominato direttamente da Fiorello nel suo programma sulla tv pubblica italiana. Queste le sue affermazioni: “Senti, io ti volevo fare una domanda a bruciapelo. Secondo me adesso sai che c’è Amadeus a fare Sanremo. Sai che ha pure un altro anno, secondo me e secondo tutti dopo Amadeus vai tu”. Il diretto interessato dalla notizia ha subito precisato: “Ma io sono morto a teatro”.

Il conduttore nominato da Fiorello e che era al suo fianco è Alessandro Cattelan, che ha poi ricevuto un’altra domanda dallo showman: “Ma dimmi una cosa: se ti chiamassero Coletta e Fuortes insieme, loro sono come Cip e Ciop, e ti chiedessero di presentare il Festival nel 2025, dimmi la verità, cosa risponderesti? Lo faresti”. E Cattelan: “Se c’è Fiorello, perché no? No no, non prendetela come una dichiarazione. Fiorello sta facendo come i giornalisti”, visto che c’era stata l’ovazione per quelle sue frasi.

Alessandro Cattelan è attualmente presentatore di Stasera c’è Cattelan su Rai2, mentre pochi mesi fa ha condotto l’Eurovision Song Contest su Rai1 in Eurovisione. Ovviamente il suo nome è anche legato a X Factor, che ha presentato dal 2011 al 2020 su Sky Uno.