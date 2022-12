Amadeus fa davvero sul serio, infatti per Sanremo 2023 sarebbe pronto a sfoderare un colpo da novanta che farebbe sobbalzare tutti dalla sedia. In attesa dell’annuncio ufficiale del direttore artistico, che avverrà al Tg1 delle 13.30 domenica 4 dicembre, in queste ore è venuta fuori un’indiscrezione bomba su uno dei nomi dei cantanti che si sfideranno per la vittoria finale. Sarebbe veramente da considerare un capolavoro quello del conduttore Rai, visto che nessuno poteva aspettarsi questa scelta.

Nei giorni scorsi Amadeus ha ricevuto una brutta notizia per Sanremo 2023, mentre questa è da considerare super top. Parlando un attimo di quanto successo, a dirgli di no è stata Natalia Estrada: “Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme. Ho vissuto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, mi sfuggirebbe il controllo di poter fare quello che mi piace. Lui mi ha anche proposto di entrare all’Ariston a cavallo”.

Amadeus, voce bomba su Sanremo 2023: “Arriva un super cantante”

Le indiscrezioni stanno giungendo dal mondo del web e c’è attesa per capire se Amadeus confermerà tutto su questa news riguardante Sanremo 2023. La gente ha iniziato a commentare questo rumor, raggiungendo già l’apice dell’entusiasmo. Infatti, Novella 2000 ha riportato alcune frasi di diversi utenti, che ovviamente seguirebbero con ancora maggiore interesse la kermesse musicale più famosa d’Italia. Anche perché stiamo parlando del possibile arrivo di uno dei cantanti italiani più importanti della storia.

Ci sarebbero grandi possibilità di vedere all’opera sul palco dell’Ariston in veste di concorrente big Renato Zero. Questo almeno quanto scritto dalla pagina Twitter Festival di Sanremo (En): “Secondo diversi giornalisti e secondo le ultime indiscrezioni, Amadeus potrebbe aver convinto Renato Zero a partecipare”. Davvero è successo tutto questo? Darvene la certezza è impossibile, perché bisognerà attendere le parole del direttore artistico, ma il grande sogno potrebbe veramente rivelarsi più che realistico.

A proposito di Renato Zero, alcuni mesi fa è diventato virale un suo video di una caduta improvvisa in strada. L’utente TikTok Kikkarello aveva postato dunque il momento esatto in cui Renato Zero era rimasto coinvolto in una caduta in strada. Il video era stato visto da migliaia di persone. Lui era inciampato mentre saliva su un marciapiede.