“Avete visto cosa ha fatto?”. Josè, il figlio di Amadeus terrorizzato a Sanremo. Ai più attenti non è sfuggito

Amadeus, la scoperta sul figlio. Quarta puntata di Sanremo 2023, un vero e proprio successo. Record di ascolti mai raggiunto prima, che ha superato persino l’edizione del 1995 condotta da Pippo Baudo. Ma nel corso della diretta tv è successo qualcosa che ha tirato in ballo il figlio del condottore e direttore artistico della kermesse musicale.

Il figlio di Amadeus “terrorizzato” nel corso della diretta di Sanremo 2023. Sarebbe accaduto esattamente quando Amadeus ha annunciato sul palcoscenico i due speaker che hanno poi annunciato a tutti il grande traguardo del conduttore raggiunto sui social, ovvero il primo milione di follower su Instagram conquistati da quanto Chiara Ferragni ha ufficialmente creato il profilo social del marito di Giovanna Civitillo.

Il figlio di Amadeus "terrorizzato" nel corso della diretta di Sanremo 2023: cosa è successo

Selfie da aggiungere con tanto di palloncini che segnano il traguardo: Amadeus al centro e Autogol e Andrea Delogu al suo fianco. Contenuto aggiunto sulla bacheca Instagram, ma prima di tutto questo, nella vicenda è stato tirato in ballo anche il figlio del conduttore, José Alberto Sebastiani, sempre seduto in prima fila accanto alla mamma Giovanna Civitillo. A notare il dettaglio, gli spettatori da casa che hanno poi riversato sui social il dibattito e i commenti.

Quando Andrea Delogu, conduttrice del PrimoFestival insieme a gli Autogol e Jody Cecchetto, ha ragigiunto il palcoscenico ha portato con sè anche i palloncini per fare da corredo al selfie da scattare in diretta tv: “come fanno i veri influencer”. Ma Amadeus era sprovvisto di cellulare e a questo punto ha chiesto proprio al figlio di passargli il suo. Un momento che sul volto del 14enne si è tradotto in un’ espressione inaspettata. I fan a questo punto hanno commentato l’accaduto su Twitter.

Questi alcuni dei commenti: “Il figlio di Amadeus con la faccia dell’ansia che gli arrivino certi messaggi”, e ancora: “José terrorizzato dall’aver ceduto il telefono, e se ha dei segreti?”. Insomma, anche il figlio del conduttore è riuscito a regalare al pubblico a casa un momento che si è aggiunto alla narrazione di un Festival che sta decisamente convincendo, tra musica di qualità ma anche simpatiche curiosità tutte da rivelare e alle volte ‘scoprire’ di puntata in puntata.

E non è la prima volta per il figlio di Amadeus di riuscire ad attirare l’attenzione degli utenti. Anche nel corso della seconda puntata di Sanremo 2023, il 14enne è stato letteralmente scoperto nel bel mezzo di un ‘pisolino’. O meglio, Josè stava per chiudere gli occhi per abbandonarsi tra le braccia di Morfeo. Sempre in prima fila accanto a mamma Giovanna Civitillo, il ragazzo sta seguendo la diretta tv fino a tarda notte. Commenti divertiti sui social: “Josè uno di noi”, ma anche una relazione tra l’appisolamento di Josè e il monologo di Angelo Duro: “Lui voleva solo che Blanco rientrasse e spaccasse tutto, Angelo Duro compreso”, suggeriva un fan con ironia.