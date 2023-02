Guai per Amadeus dopo Sanremo 2023. La 73esima edizione del festival della musica italiana è riuscita a conquistare un traguardo molto importante, quello dei record di ascolti. Non accadeva di assistere a tali risultati dal lontano 1995 quando alla conduzione della kermesse musicale c’era Pippo Baudo. Ma accanto alle belle notizie, anche le novità meno favorevoli. Il periodo per ‘Ama’ è certamente molto delicato.

Guai per Amadeus. Successo di puntata in puntata ma anche scandali e rumor: la 73esima edizione di Sanremo si è conclusa con il botto ma anche con scoop che continuano a fare parlare. Sotto la luce dei riflettori non solo il caso del bacio tra Fedez e Rosa Chemical, ma anche lo sfogo di rabbia di Blanco che, come ormai è noto, ha cominciato a prendere a calci le decorazioni floreali a causa di un problema tecnico agli auricolari che non gli ha permesso di esibirsi all’altezza. E le conseguenze adesso riguardano questo e molto altro ancora.

Leggi anche: “Il suo Festival…”. Sanremo, frecciata di Claudio Baglioni ad Amadeus: il pesante commento





Guai per Amadeus e la Rai: rischio multa in arrivo. I motivi sotto verifica dell’Agcom

Questa e molta altra narrazione sta proseguendo a kermesse musicale ormai conclusa quasi da una settimana. Eppure la novità di oggi rappresenterebbe un altro duro colpo, quello riferito alla pubblicità occulta. A riportare la notizia Mario Ajello sul quotidiano Il Messaggero che rende noti i fatti. L’Agcom sarebbe pronto ad esaminare le violazioni normative legate alla pubblicità occulta. Esempi che vanno dalla promozione di profili social su Instagram al lussuoso e originale outfit indossato dalla co-conduttrice Chiara Ferragni.

Stando a quanto riportato sulla testata giornalistica, tutto sarebbe ancora sotto verifica e la decisione verrà presa nel rispetto delle norme presenti nel Tusma ovvero nel Testo Unico dei Servizi dei media audiovisivi e radiofonici, senzaa dimenticare la presa visione del Contratto di servizio Rai e del Codice di autoregolamentazione delle tv: “Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato che una pubblicità fosse una pubblicità. Quindi se verrà fatto un esposto, verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità mascherata”, sono state le parole di Massimiliano Capitanio, commissario Agcom.

E ancora: “Se la Rai avesse stretto degli accordi pubblicitari paralleli, sarebbe grave, perché certificherebbe che c’era un patto commerciale di cui il telespettatore non è stato informato”. Ma le brutte notizie non si fermano a questo. Sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical, l’Agcom ha fatto notare che “secondo le indicazioni europee, il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro”. E a tutto questo, sottoposte a verifica anche le riprese dietro le quinte di Prime Video. Di tutto questo l’Agcom ne discuterà mercoledì prossimo quindi non resta che attendere le decisioni definitive.