“Ho portato anche Ilary…”. Alvin e la Blasi, foto pazzesca e si scatena anche Francesco Totti

Alvin stuzzica Ilary Blasi, risponde Totti. Oltre alle storie dei naufraghi all’Isola dei Famosi tiene banco pure il rapporto speciale che c’è tra Alvin e Ilary Blasi. Già in passato i due erano stati protagonisti di uno scambio di frecciatine al punto che c’era chi si chiedeva quwle fosse il loro vero legame. Dagospia aveva sganciato la bomba.

“Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più – sparava il portale – Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”. Alvin ha poi chiarito tutto: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità, un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni, quindi…”.





Alvin scherza ancora con Ilary Blasi, risponde Francesco Totti

Recentemente Alvin ha tirato di nuovo in ballo Ilary Blasi, ma stavolta a rispondere è stato addirittura Francesco Totti. Ormai i due colleghi ci scherzano su e fanno dei veri e propri ‘teatrini’. Nell’ultimo l’inviato dell’Isola ha pubblicato dei post in cui compare in mare con un quadro di Ilary, le getta acqua addosso e finge di metterle le dita nel naso. Poi scrive: “So che non ci crederete ma ve lo dico lo stesso:

Dopo 3 mesi e 4 giorni, sono andato a fare il mio primo bagno al Cayo quest’anno e ci ho portato anche Ilary”.

Ebbene tra le numerose risposte ricevute al post ironico c’è anche quella di Francesco Totti, marito della conduttrice. L’ex capitano della Roma ha commentato con un “Numero 1” seguito da due applausi. Chissà cosa avrà pensato a questo punto Ilary Blasi, ormai abituata a certe battute dell’amico Alvin, ma forse non alla risposta del suo “Pupone”.

Nel frattempo all’Isola dei Famosi la tensione sale sempre di più. A pochissimo dalla finale del 27 giugno, dopo gli attacchi di Guendalina alla produzione per il ritiro di Edo, Marialaura De Vitis è finita al centro delle polemiche. La naufraga è stata attaccata da Mercedesz Henger in modo duro e ha cercato un confronto. Ma tra le due non è scoppiata la pace, tutt’altro…

