Alvin e Ilary Blasi vanno d’accordo? Su di loro si è parlato molto e si continua a parlare. Che i rapporti potessero non essere idilliaci lo aveva ipotizzato in un lungo articolo Novella 2000 che riprendeva una vera e propria bomba lanciata da Dagospia. “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due”.



Parole che i diretti interessati avevano lasciato cadere del vuoto. Ora però, alla vigilia della semifinale, Alvin ha deciso di fare chiarezza. A proposito di semifinale, l’attesa della puntata di stasera è stata caratterizzata dall’infortunio di Edoardo Tavassi e dalla bomba sganciata da Lory Del Santo su Marialaura De Vitis. La partecipazione di Edoardo Tavassi alla finale, in programma per il 27 giugno, è a rischio. A dare i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute è stato l’inviato Alvin, spiegando che “si sta sottoponendo a degli esami”.





Alvin e Ilary Blasi vanno d’accordo? La verità viene fuori



Poi era stata la madre, Emanuela Fuin, a svelare qualche dettaglio in più sulle condizioni del naufrago rivelando che oggi si saprà con certezza l’esito degli esami e la sorte di Edoardo Tavassi in Honduras. Quanto a Marialaura De Vitis, Lory aveva spiegato come la storia con Alessandro fosse falsa. “All’inizio lei aveva capito che tutti la accusavano di falsità per il suo interesse per Alessandro. Anche io lo pensavo, perché entri che ancora non conosci una persona e già sei innamorata”. (Leggi anche “Nooo, Alvin!”: l’inviato dell’Isola dei Famosi lascia la Palapa in diretta)



E ancora: “Comunque, una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito: “Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!”. E lei mi fa: “E’ lì da solo, senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia”. Insomma, un teatrino in piena regola. Tornando ad Alvin e Ilary Blasi l’inviato a fatto chiarezza.

In un’intervista rilasciata a Fanpage di aver sempre avuto questo tipo di rapporto con la moglie di Francesco Totti: “Il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro”. Quindi nessuna frizione.

“Non potete immaginare”. Alvin, la scoperta choc all’Isola dei Famosi: “Crederci è difficile”