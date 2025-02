Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo italiano è stato scosso da voci riguardanti una possibile relazione extraconiugale del rapper Fedez, che avrebbe avuto un’amante per sei anni durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo le rivelazioni del paparazzo Fabrizio Corona, l’artista avrebbe intrattenuto una relazione con Angelica Montini, una designer milanese di 28 anni, figlia di noti imprenditori. Queste rivelazioni hanno avuto un impatto significativo sull’immagine pubblica di Fedez, soprattutto in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025.

>> “Si sposano, proposta al Festival”. Sanremo 2025, il cantante verso il matrimonio con la fidanzata vip

Dopo l’annuncio del ritiro di Emis Killa dalla competizione a causa di indagini giudiziarie, sono emersi rumor secondo cui anche Fedez potrebbe abbandonare il festival dopo la prima serata. Durante la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, la giornalista Rossella Erra ha riportato che Fedez potrebbe esibirsi solo nella serata inaugurale di martedì per poi ritirarsi dalla competizione: “Sta circolando un’altra voce in questi giorni e riguarda Fedez. Sì, qualcuno dice che potrebbe fare solo l’esibizione di martedì, della prima serata e poi basta. Un ritiro in corsa, potrebbe non continuare“.





“Fedez si ritira da Sanremo”. Il rumor corre, nessuna conferma

Anche Gabriele Parpiglia in onda su Studio 100 ha fatto sapere: “Ho una notizia che mi hanno riportato. Io so che ci potrebbe essere un ritiro in corsa da parte di Fedez. Se dovesse succedere, noi lo sapevamo prima, Fedez potrebbe ritirarsi dal Festival di Sanremo? Ci sono delle dinamiche che ancora non voglio dire. Però alcune sono facili e intuibili. Mettete il caso dovesse essere accolto da fischi o i giornalisti non si concentrassero sulla musica, ma su ciò che è stato dato in pasto ai giornalisti in questo periodo”.

Conclude Parpiglia: “Ecco, credo che a quel punto non è da escludere l’ipotesi che lui possa davvero ritirarsi dal Festival di Sanremo”. Tuttavia, l’inviato Domenico Marocchi ha smentito queste voci, affermando che l’artista ha già effettuato le prove e non ci sono indicazioni di un suo ritiro anticipato. Nonostante le smentite, la situazione rimane incerta.

Le tensioni derivanti dalle recenti rivelazioni sulla vita privata di Fedez potrebbero influenzare la sua partecipazione al festival. Al momento, né Fedez né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a un possibile ritiro da Sanremo. In attesa di conferme ufficiali, il pubblico e i fan restano in sospeso, desiderosi di capire come evolverà la situazione e se Fedez sarà presente sul palco dell’Ariston per l’intera durata del festival.

Leggi anche: “Li squalifica”. Sanremo 2025, l’indiscrezione su Carlo Conti e i cantanti big: “Li ha avvisati”