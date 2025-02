“Li squalifica”. Festival di Sanremo 2025, arriva l’avvertimento di Carlo Conti sui concorrenti. La manifestazione canora si preannuncia carico di sorprese e colpi di scena. A pochi giorni dall’inizio della 75esima edizione, una clamorosa indiscrezione sta scuotendo il mondo della musica e i concorrenti in gara.

La competizione prenderà il via l’11 febbraio 2025 . A sfidarsi sul palco del Teatro Ariston saranno 30 artisti (ridotti a 29 dopo il ritiro di Emis Killa), insieme ai quattro giovani della categoria ‘Nuove proposte’. Al timone dello spettacolo torna Carlo Conti, che ha già guidato il Festival dal 2015 al 2017 e che ora raccoglie l’eredità di Amadeus. Il nuovo direttore artistico ha già apportato significative modifiche al regolamento e alla struttura della manifestazione, segnando una netta discontinuità con il passato. L’indiscrezione uscita poco fa si inserisce in questo solco.

Leggi anche: “Dalla Madonna di Trevignano”. C’è Posta per te, entra Bonolis e lo dice: Maria di sasso, pubblico gelato





“Li squalifica”. Sanremo 2025, l’indiscrezione su Carlo Conti e i cantanti big: “Li ha avvisati”

Una notizia sta facendo tremare i concorrenti in gara: una decisione mai presa prima che potrebbe cambiare il corso del Festival. Secondo l’esperto di gossip e spettacolo Amedeo Venza, Carlo Conti avrebbe inviato un avvertimento ai Big in gara, con il rischio concreto di squalifica per alcuni di loro. Lo scoop è stato reso noto sui social, dove Venza ha riportato le sue indiscrezioni con parole che non lasciano spazio a dubbi: “Carlo Conti non gradisce alcuni avvenimenti pre-Sanremo e avrebbe avvertito alcuni protagonisti che rischiano la squalifica! Boom”.

Per ora, non emergono ulteriori dettagli su quali siano i comportamenti incriminati o quali artisti siano coinvolti, ma l’allerta tra i cantanti in gara è massima. La notizia sta già generando un acceso dibattito tra gli appassionati della kermesse, con ipotesi e congetture che si rincorrono sui social network.

Intanto, il Festival di Sanremo 2025 si prepara a partire, con un cast artistico ricco e variegato. Tra i protagonisti della competizione ci saranno Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo featuring Guè, Joshua, Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Non resta che attendere l’inizio della kermesse per scoprire se questo terremoto porterà davvero a delle esclusioni clamorose o se si tratta solo di voci destinate a spegnersi nel corso della competizione. L’attesa tra il pubblico è già altissima.