Al Grande Fratello non sono giorni e ore facili per Monia La Ferrera. Come mostra anche un video pubblicato sul social ufficiale del reality, è sempre più in crisi per la piega che ha preso la situazione con Massimiliano Varrese. Ieri hanno anche avuto un confronto durante il quale hanno provato a distendere un po’ il clima, dicendosi reciprocamente di voler vivere il loro rapporto in maniera più sciolta e disinvolta. Ma dalle parole ai fatti non è proprio un attimo.

E ora lei, a poco dalla nuova diretta, ha deciso di aprirsi con Greta, rivelandole un malessere che, ormai, si sta portando dentro da un po’ di tempo. Malgrado abbia voglia di vivere il rapporto con il suo ex in maniera sciolta, senza nessun tipo di pressione o di aspettativa, la situazione sembra sempre più complicata. E come se questo mood non bastasse, c’è anche la nomination da superare.

Monia al Grande Fratello, la segnalazione su Giovanni

Monia è infatti a rischio eliminazione insieme a Federico, Fiordaliso, Perla, Sergio e Stefano ma la cosa che più l’ha fatta rimanere male è stata la nomination di Anita Olivieri, che ha visto Varrese stare troppo male ultimamente. “Un colpo al cuore” questa motivazione per la siciliana. Ma non va dimenticato che c’è anche un altro fatto che potrebbe avere un peso nei suoi pensieri.

La settimana scorsa, infatti, Alfonso Signorini ha nominato un uomo di nome Giovanni. “Abbiamo avuto una relazione da un paio di mesi, ma non siamo mai stati insieme realmente”, aveva svelato in diretta. E ancora: “Ci sentivamo prima di entrare. Non siamo una coppia io e Giovanni. Non è il mio fidanzato, non è il mio compagno. È un ragazzo che ho frequentato. Non è un compagno di vita”.

Massimiliano non ha comunque preso bene la cosa e ora ecco la segnalazione arrivata a Deianira Marzano secondo cui non solo uscirà proprio Monia lunedì sera dal GF, ma ci sarà proprio questo Giovanni ad aspettarla. L’utente che l’ha inviata parla proprio di “fidanzato pronto ad andarla a prendere”.