Il Grande Fratello torna alle origini, almeno questa settimana: la nuova puntata è in programma lunedì 29 gennaio 2024. Come sempre saranno numerosi gli argomenti che verranno affrontati in diretta da Alfonso Signorini e no mancherà anche una nuova eliminazione, dunque un altro inquilino dovrà definitivamente lasciare la casa di Cinecittà. A scontrarsi al televoto ci sono ben 6 concorrenti, ossia Federico Massaro, Marina Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Chi uscirà? I sondaggi in rete sono diversi e secondo quello lanciato da Novella 2000 la meno votata dei nominati è Monia, mentre la più amata, stando sempre alle preferenze pubblicate dal sito, Perla. Andrà così, la ex di Massimiliano Varrese lascerà il reality? Bisognerà aspettare ancora qualche ora per saperlo ma sicuramente nel corso della serata ci saranno anche scontri, sorprese e anche tanti colpi di scena.

GF, il sospetto del pubblico: “Varrese avvertito dagli autori”

Signorini riaprirà sicuramente il discorso Perla vs Beatrice Luzzi e chissà se darà spazio anche alla polemica nata nelle scorse ore che vede protagonisti Vittorio Menozzi e Massimiliano Varrese. Argomento pulizie, con il modello che a detta di molti non è mai molto attivo in cucina tanto che l’attore, all’ennesimo pentolino lasciato sporco, ha deciso di farglielo notare coi fatti.

Anche Fiordaliso stavolta si è arrabbiata e così Varrese ha suggerito alla cantante di mettere quel tegame sul comodino di Vittorio. Che poi se l’è presa quando ha scoperto che l’idea era stata di Massimiliano. Ne è nata una discussione e poi hanno risolto ma le parole dell’attore hanno insospettito gli utenti.

Tutto risolto, amici come prima. L'amico Max stava solo scherzando! Che burlone!! ❤️



BeaLuzzi, capisci perché devi solo pensare a te stessa? pic.twitter.com/7gwsgeUzLn — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 28, 2024

“Da parte mia è stato un gioco, questo è – ha detto a Vittorio – È partita come un gioco e perciò ti ho detto ‘vai a vedere che c’è di là’, perché sennò spegnevano la luce e non lo vedevi. Altrimenti nemmeno te lo avrei detto“. Da queste frasi in molti hanno cominciato a pensare che gli autori del GF abbiano avvertito Varrese della situazione e che, per prevenire, lui abbia fatto questo discorso. Possibile?