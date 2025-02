A poche ore dalla nuova puntata in diretta del Grande Fratello, stanno emergendo cose particolari su Alfonso e Federica. L’ex gieffino è stato eliminato nello scorso appuntamento, mentre lei è uscita già da diverso tempo. Come sicuramente ricordate, i due hanno avuto una storia d’amore ma poi si sono mollati e la ragazza ha cominciato una relazione con l’ex tentatore di Temptation Island, Stefano.

Adesso sarebbe accaduto qualcosa di clamoroso, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’influencer Deianira Marzano. Un’utente ha contattato l’esperta di gossip e televisione e le ha raccontato qualcosa di inaspettato sul conto di Alfonso e Federica. Chissà se Signorini chiederà direttamente ai diretti interessati chiarimenti su queste voci.

Grande Fratello, il retroscena clamoroso su Alfonso e Federica

Deianira Marzano ha ricevuto questo messaggio su Alfonso e Federica e ora il pubblico del Grande Fratello è rimasto a bocca aperta. Non sarebbe al settimo cielo nemmeno Stefano, che non sarebbe stato informato di una decisione presa dai due ex fidanzati, quando D’Apice è uscito dalla casa più spiata d’Italia.

Questa la comunicazione fatta all’influencer: “Deia, mia cugina conosce Federica. Mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla casa. Tutto molto strano e Stefano all’oscuro“. Dunque, Tediosi non avrebbe saputo nulla di questo contatto tra i due ex e ora potrebbe scoppiare una bomba gossip.

Dalle anticipazioni del GF sappiamo che Alfonso avrà un confronto con qualcuno nella serata del 20 febbraio, ma non conosciamo i dettagli e bisognerà attendere la puntata per sapere tutto.