Grande Fratello, oggi 20 febbraio una nuova puntata del programma. Ad un mese dalla conclusione del programma gli animi sono ormai esasperati ed i gruppi ben divisi. A capo di uno c’è Lorenzo Spolverato, che non perde occasione per mettersi in mostra. Lorenzo Spolverato resta l’unico concorrente con il posto già garantito per la finale, che dovrebbe svolgersi entro la fine di marzo, a meno di un mese di distanza.

Durante la nuova puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 17 febbraio, c’è stata una sola eliminazione e nessun altro finalista. A lasciare la casa è stato Alfonso D’Apice, ex volto di Temptation Island entrato in casa insieme all’ex fidanzata Federica Petagna.





Grande Fratello, Lorenzo cerca di manipolare Mattia?

Tornando a Spolverato, ha avuto un confronto con Mattia nel quale è sembrato voler convincere a tutti i costi il concorrente ad agire in una determinata maniera, tanto che in molto hanno parlato di manipolazione. Il pubblico social, chiaramente, non l’ha perdonato: “Ma quali sono i fatti suoi, @GrandeFratello dite a Lorenzo che ci ha stancato con ste cose, ma pensasse di più al suo percorso, ormai quando lo vedo cambio canale mi fa venire la nausea, e basta sono 5 mesi che rompi le scatole”.

E ancora: Si sgama da solo…no lui non vuole convincere nessuno, passa le giornate a fare opera di convincimento…e come ha rosicato che Mattia vorrebbe H vincitrice…non c’ha dormito la notte si è alzata con quel pensiero. Lollino sei un piccolo uomo”.

VUOLE MANIPOLARE A TUTTI I COSTI MATTIA,E’ PROPRIO SUBDOLO #GrandeFratello pic.twitter.com/oxIItUvbb8 — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 20, 2025

“Fatemi capire, se vogliono esprimere un pensiero, devono chiedere prima il permesso a Lorenzo per vedere se vanno bene, tempi, luoghi, toni e parole?!? Con la scusa della profondità pretende di decidere per gli altri, quanto lui se ne frega di tutti! Non sei nessuno! #GrandeFratello”.