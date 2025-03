Ha del clamoroso la notizia proveniente dal Grande Fratello e in particolare dalla concorrente Chiara. Lei è riuscita a rimanere nel reality show di Canale 5, superando al televoto anche Helena. Alla fine è stata Stefania Orlando ad abbandonare la trasmissione, essendo stata la meno votata dal pubblico. Ma la notizia sulla Cainelli sta facendo parecchio scalpore.

C’è infatti un aneddoto particolare su quanto accaduto nelle scorse ore al Grande Fratello. Un dato su Chiara emerso nella serata del 13 marzo è andato in netto contrasto con un altro di pochi giorni prima. Una situazione quasi surreale, che sta innervosendo parecchio tantissimi telespettatori.

Grande Fratello, dato inaspettato su Chiara: la scoperta sulla concorrente

A causa della presenza di alcuni fandom del Grande Fratello, Chiara è riuscita a conquistare risultati impensabili. Basti fare un parallelo con quanto successo nella precedente puntata in diretta per capire la differenza e lo squilibrio, provocato dai fan sfegatati che tifano per altri gieffini e che supportano gli amici di questi ultimi.

Nella votazione del 13 marzo Chiara ha sfiorato il 58% dei voti, sicuramente grazie ai fandom Shailenzo e Zelena che sostengono Shaila, Lorenzo, Zeudi e appunto la Cainelli. E pensare che nel precedente appuntamento non aveva avuto neanche l’1% dei voti, visto che in quella circostanza i fandom non avevano potuto supportarla.

Il sito Novella 2000 ha parlato di una vera e propria “falla gigante nelle votazioni con i fandom fuori controllo”. Questo starebbe allontanando il pubblico del Grande Fratello, insoddisfatto degli esiti del televoto.