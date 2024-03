“Allora facciamo che basta”. Grande Fratello, crisi pesante tra Sergio e Greta. I due, dopo la puntata, si sono confrontati per alcune frasi dette dall’uomo che non sono piaciute minimamente alla Rossetti. Ma andiamo con ordine e facciamo un po’ di chiarezza a riguardo, visto che le cose sono un tantino degenerate tra i due dopo la diretta. La ragazza infatti è rimasta sorprendentemente delusa dal comportamento di Sergio D’Ottavi, anche se in realtà è quello più preso dai due, almeno secondo tanti telespettatori.

Per altri invece Greta cerca sempre il minimo appiglio per mettere sempre tutto in discussione e creare attriti e litigi. Ma vediamo cosa è successo. Tutto è nato per colpa di una nomination. Come abbiamo raccontato infatti, i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello sono stati costretti a scegliere chi mandare in finale e proprio Sergio ha deciso di non dare l’opportunità a Greta perché “ha fatto il percorso al 50%“. Apriti cielo.





“Allora facciamo che basta”. Crisi pesante tra Sergio e Greta

La Rossetti chiaramente l’ha presa sul personale e ha fatto sapere al ragazzo (o presunto tale) che è rimasta profondamente delusa. Greta infatti ha affermato che si aspetta che Sergio facesse il tifo per lei e che da lui si aspettava più sostegno incondizionato. Il ragazzo a questo punto ha fatto sapere alla Rossetti che ancora non è riuscito a “capirla al 100%” e non si capacita del fatto che Greta ogni volta “metta in dubbio i suoi sentimenti”.

“Con te sembra di ricominciare sempre tutto da capo”, afferma quindi Sergio, spazientito. C’è da dire che tra i due la discussione è durata davvero tanto, forse troppo e per tanti è risultata a dir poco ripetitiva. Alla fine il succo di Greta, dopo le critiche di Sergio è “Io posso dire di me certe cose, ma tu no” e chiaramente il pubblico l’ha criticata apertamente per questo.

Eh Cara Geta quanto mi ricordi la vecchia me,non vedo l'ora di parlarti…#sergetti #Fillers pic.twitter.com/509Q5iTQB0 — Erika ✰ (@ErikaNesci) March 19, 2024

Di tutte queste chiacchiere però, tra i due non è arrivata un’illuminazione e di certo non hanno trovato un punto d’incontro. Poi la diretta del Grande Fratello si è interrotta e non sappiamo come è andata a finire. Di certo Sergio era molto nervoso dopo l’ennesima discussione. Sarà la fine della loro presunta relazione?

