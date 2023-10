Una vicenda sconcertante è stata scoperta da Striscia la Notizia. Si tratta di una vera e propria truffa, che ha lo scopo di rubare i soldi dal conto. In particolare, sono due i meccanismi utilizzati e che stanno creando un certo allarme. A parlarne è stato un inviato del programma di Canale 5, Marco Camisani Calzolari, che ha illustrato nel dettaglio le operazioni fatte da questi truffatori per provare ad ingannare delle ignare persone.

Un vero e proprio choc per molti, che si trovano poi davanti a situazioni gravi dal punto di vista economico. A Striscia la Notizia ci si è occupati dunque di questa truffa, la quale ha l’obiettivo di rubare i soldi dal conto della gente. E la si mette in pratica in due maniere, ovvero con un’email e un sms. Andiamo a vedere insieme cosa viene detto alle vittime e in che modo riescono quindi a compiere questi atti decisamente non legali.

Striscia la Notizia svela una nuova truffa: come riescono a rubare i soldi dal conto

L’inviato di Striscia la Notizia ha inizialmente raccontato che la truffa che permette di rubare i soldi dal conto è orchestrata con una mail, facente riferimento all’Agenzia delle Entrate: “Gentile Salvatore Esposito, dall’esame dei dati e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle eliminazioni periodiche Iva, da lei mostrate per il trimestre 2023, risultano emerse alcune incoerenze. Le notificazioni relative alle sconvenienze riscontrate sono accessibili nel ‘Cassetto fiscale’ (sezione l’Agenzia) accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate e in versione ultima nell’archivio allegato alla presente e-mail”.

Alla fine di quel messaggio è presente un link da aprire, che però causerebbe gravi ripercussioni a chi dovesse cliccarci su. A Striscia hanno infatti detto: “Si tratta di una campagna di phishing, mirata a raccogliere i nostri dati personali e rubare i nostri soldi“. Il secondo modus operandi dei truffatori è relativo agli sms. Questi dicono esattamente: “Attenzione! La sua App Findomestic risulta attiva ad un nuovo dispositivo a Madrid, se non è lei lo blocchi seguendo il link”.

E poi si è concluso così il tema: “I malintenzionati vogliono metterci in allarme e spingerci ad aprire il collegamento web. Non facciamolo, si tratta di un tentativo di furto delle nostre credenziali per accedere al conto“.