Attenzione all’ultima truffa telefonica, basta un solo squillo per svuotare il credito. A dare l’allarme è stata la polizia che ha invitato a prestare la massima attenzione. A finire nella rete infatti sono sempre più persone. In dodici mesi sono stati oltre 3,3 milioni gli italiani che hanno subito una truffa nell’ambito della telefonia mobile o fissa, con un danno economico complessivo di quasi 400 milioni di euro. A rivelarlo è l’indagine che Facile.it ha commissionato agli istituti mUp Research e Norstat.



Dall’analisi, scrive Adnkronos, è emerso come la telefonia, considerando sia quella fissa che mobile, sia l’ambito di spesa dove i nostri connazionali sono caduti in trappola con maggior frequenza, tanto che il 7,7% dei rispondenti ha ammesso di essere stato truffato su questa voce. Se si guarda alle singole voci, invece, la telefonia mobile risulta maggiormente colpita di quella fissa (5,2% rispetto al 4,1%).

Truffa telefonica dello squillo, come funziona e come difendersi



Se per la telefonia gli italiani hanno perso complessivamente quasi 400 milioni di euro, l’analisi ha messo in evidenza come il danno medio per ogni truffato sia stato di 119 euro. L’importo varia a seconda della voce di spesa familiare analizzata, raggiungendo il valore più alto per le truffe legate ai prestiti personali, dove chi è caduto in trappola ha perso, sempre in media, 1.490 euro.



Un reato particolarmente odioso e che, ogni volta, si presenta con lo stesso denominatore ma una faccia diversa. A dare l’allarme è il quotidiano romano il Messaggero che segnale diversi casi nella Marche. “La signora ha spiegato di aver ricevuto delle chiamate da un numero sconosciuto alle quali non aveva potuto rispondere perché stava lavorando”, si legge. La truffa è scattata poco dopo.



Quando? Nel momento in cui la signora ha richiamato per capire da chi arrivasse la chiamata. Dopo il primo squillo il telefono aggancia e il credito si svuota in questo modo: la chiamata viene dirottata su “numeri telefonici a pagamento in grado di abbattere in pochi secondi il credito telefonico che arriva a zero euro in un attimo”. Quindi attenzione ai numeri sconosciuti e mai ricontattare quelli internazionali.