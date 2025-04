Dopo la fine del Grande Fratello, la storia tra Javier Martines ed Helena Prestes non solo prosegue a gonfie vele, ma continua a riempire le pagine dei social e i giornali di gossip, tanto che i due continuano a mostrarsi complici e innamorati per la gioia dei loro fan, gli Helevier. Questa mattina, i fan hanno ricevuto un dolcissimo buongiorno: una Polaroid postata nelle storie Instagram di Helena li ritrae mentre si scambiano un tenero bacio, uno di quei gesti della coppia che in questi mesi hanno mandato in visibilio i follower più affezionati.

I fan di Javier e Helena sono sempre più uniti nel seguire le vicende della coppia. Commenti dolcissimi, cuori e dediche riempiono ogni post o storia condivisa dai due ex concorrenti del Grande Fratello. Ma in queste ore gli occhi attenti degli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio importante, qualcosa è cambiato nei loro profili Instagram.

Leggi anche: “Ce lo siamo tolti di torno”. Uomini e Donne, il chiacchierato protagonista lascia dopo una lite





Helena e Javier cancellano dei post Instagram dopo il Grande Fratello

Molti post sono spariti misteriosamente dai profili di entrambi, in particolare quelli in cui Javier e Helena comparivano insieme ad alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. A quanto pare, il legame con alcuni compagni d’avventura si è affievolito fino a spegnersi del tutto, al punto da spingerli a rimuovere ogni traccia di quelle amicizie ormai lontane.

La scelta dei due ha fatto subito discutere sul web, specialmente su X, dove si leggono molti commenti a riguardo. “Hanno fatto bene a tagliare i ponti con chi non li rappresenta più”, scrive un utente. “Meglio circondarsi solo di chi ti vuole bene davvero”, aggiunge un altro. “Appena Javi vedrà tutta questa pulizia sarà felice come un bimbo in un negozio di giocattoli , ha tolto anche le foto con l’ex Javi il solo amore della sua vita”, “Che profumo di pulito”, “Pulizie di Pasqua pure per Helena finalmente della topaia sono rimasti solo i ricordi profumati”, si legge in un tweet in cui è stato pubblicato lo screenshot del profilo Instagram di Helena.

pulizie di Pasqua pure per Helena finalmente della topaia sono rimasti solo i ricordi profumati✨ #helevier pic.twitter.com/M0MW51zbUT — Mara /i levrieri sono i miei figli ❤️🐻🐴🇧🇷🇦🇷 (@Mara56113529) April 14, 2025

Una cosa è certa, Javier e Helena stanno vivendo un momento d’oro, e lo dimostrano non solo le foto ma anche le scelte consapevoli che stanno facendo nel loro percorso personale e di coppia. Gli Helevier sono appassionati tanto quanto lo erano in casa e li sostengono più che mai, pronti a seguirli in ogni nuova avventura, proprio come in queste ore, quando hanno visto che Helena e Javier hanno voluto fare una bella pulizia dei loro account Instagram.