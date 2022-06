“Da oggi voglio vivere così”. Lontano dalla televisione, Alfonso Signorini confessa la sua scelta

Alfonso Signorini vuole vivere in allerta. Il conduttore del GF Vip si sta godendo delle meritatissime vacanze a Mykonos e da lì, dalla petrosa terra omerica, si è lasciato andare in una confessione riportata nell’ultimo numero del settimanale Chi, di cui è direttore.

Alfonso Signorini, vita in allerta il suo sogno: “Da oggi voglio vivere in allerta e magari aprire le braccia sotto la pioggia in pieno centro. Mi prenderanno per matto ma mi sentirò vivo. Alla fine questo conta”, si legge sulle pagine dell’ultimo numero di Chi. Il conduttore del GF Vip vuole rompere la monotonia e prendersi più tempo per fruire delle bellezze del mondo che lo circonda.

Nella petrosa isola greca, Alfonso Signorini che ha dichiarato di voler vivere in allerta, prosegue così nel suo editoriale: “Perfino l’attesa in questi giorni speciali acquista un valore diverso”. L’allusione a un messaggio che non arriva ma che alla fine quando viene inviato “moltiplica la gioia”. A detta sua questi sono i momenti in cui si sente veramente vivo, grazie alle emozioni, piccoli spaccati di vita che benedice proprio perchè pieni di energia positiva.

