Alfonso Signorini, la notizia è pazzesca. Il conduttore del Grande Fratello non poteva che concludere l’anno 2023 nel migliore dei modi. Una notizia che non fa che confermare la bravura e la professionalità che lo rende uno dei volti televisivi più seguiti e apprezzati di sempre, proprio come accade per la regina degli ascolti tv, ovvero Maria De Filippi. Forse qualcuno di voi ha già capito il motivo…

Arriva la notizia pazzesca per Alfonso Signorini. Un conduttore a cui viene associato inevitabilmente il titolo di un programma che da anni continua a tenere alte le aspettative del pubblico che difficilmente vengono tradite. Stiamo parlando di Alfonso Signorini che sta per concludere l’anno 2023 con una notizia decisamente ‘bomba’.

Arriva la notizia pazzesca per Alfonso Signorini. Come si conclude per lui il 2023

Nel corso della messa in onda del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha condotto una sfida silenziosa e alla pari con un altro colosso del mondo dello spettacolo e della televisione, e ci stiamo riferendo proprio a Milly Carlucci che con Ballando con le stelle rappresenta per tutti il ‘nemico’ numero uno in fatto di ascolti.

Alfonso Signorini, una volta giunto al termine il programma di Milly, ha sicuramente trovato il modo di tirare un sospiro di sollievo. Non per questo però la notizia di oggi dopo la puntata del 30 dicembre arriva depotenziata. Infatti stando ai dati emersi, il conduttore si porta a casa una vittoria più che meritata.

Infatti il Grande Fratello timonato da Alfonso Signorini ha intrattenuto 2.612.000 spettatori raggiungendo uno share del 21%. Ma a gioire del risultato non è solo Alfonso. Infatti su Rai 1 è andato in onda alle 21:19 alle 22:07 Affari tuoi che ha totalizzato 4.229.000 spettatori pari al 23.2%, mentre a seguire il film Note d’Amore ha ottenuto 2.223.000 spettatori pari al 14.5%.