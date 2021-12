L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata più movimentata del solito per Alfonso Signorini. Il conduttore si è trovato a gestire un imprevisto con protagonista Lulù Selassié. Che ha reagito male quando ha scoperto che lei o la sorella Clarissa sarebbero state eliminate dal reality.

La princess, nel pieno della diretta, si è chiusa in bagno e si è rifiutata di partecipare alla sorpresa che era stata organizzata per lei e per le sorelle prima del verdetto del televoto. “Non me ne frega un …, andatevene via. Da qui non esco …”, ha urlato agli altri vipponi che tentavano di farla calmare e di fronte a quella scena Alfonso Signorini si è infuriato. “Non fermo una trasmissione per Lucrezia, che è una grandissima maleducata”, ha detto inizialmente.

GF Vip 6, la voce: “Alfonso Signorini ha chiesto la squalifica”

Alla fine, dopo l’uscita di Clarissa, è arrivato il provvedimento del GF Vip 6: “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco a Lulù Selassié, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio, Lulù”, le parole di Alfonso Signorini.





Ma questo provvedimento, si mormora ora in rete, non corrisponderebbe a quello richiesto dal presentatore durante una pausa pubblicitaria. Da qualche ora circola sui social questa indiscrezione: “Alfonso Signorini ha chiesto con determinazione la squalifica di Lulù. A salvarla sono stati alcuni autori sostenendo che potrebbe ancora dare contenuti al programma”.

Stress test alla fatina Lulù: ecco tutti i retroscena #GFVIP pic.twitter.com/y6hQgHZ8vZ December 1, 2021

E ancora: ”Lui (Alfonso Signorini, ndr) voleva la storiella con Manuel, ma ora Lulù sta solo sporcando il suo percorso e la sua immagine. Ogni puntata la tratta a pesci in faccia con l’intento di farla crollare come è successo l’altra sera”. Inoltre sempre stando a questo retroscena, Lulù Selassié non sarebbe apprezzata neppure dalla maggior parte degli autori del GF Vip: ”Non ha amici perché non fornisce materiale per le clip. Non accettano che non pieghi la testa come gli altri”. Ma ovviamente si tratta solo di una voce.