Alfonso Signorini, basta un nome per scatenare la bufera. Appuntamento imperdibile come ogni anno quello con l’edizione del Grande Fratello Vip, e durante i lavori in corso, già qualche conferma inizia a fare discutere non poco. Pare, infatti, che la presenza assicurata di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e volto di altri reality show non sia stata molto gradita.

Partiamo con ordine e cominciamo a capire di chi si tratta e il motivo per cui la sua presenza ha già fatto discutere animando non poche polemiche. Non è del tutto nuova al mondo dei reality. Non solo lo studio di Uomini e Donne e una relazione con Luca Onestini e Jeremias Rodriguez nel suo passato, ma anche la partecipazione con la madre a Pechino Express. Oggi da tutti è conosciuta come infleuncer di spicco.

Ebbene si, stiamo parlando proprio di Soleil Sorge che pare abbia già comunicato il suo ‘si’ in vista del 13 settembre, ovvero quando il Grande Fratello Vip 6 aprirà nuovamente la porta rossa per dare il ‘via’ alle nuove entusiasmanti avventure tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.





Ma la conferma del suo nome nel cast pare non sia stato gradito da tutti. Infatti la bufera è scattata non appena dal profilo del programma è stato reso pubblico il post con tanto di annuncio ufficiale. La notizia non ha fatto in tempo ad approdare in rete, che una pioggia di biasimi è caduta incessante sulle spalle della redazione e di Alfonso Signorini.

Il suo nome non è passato inosservato, dunque, ma non con i risultati sperati, perché ancora prima dello ‘start’, i commenti lascerebbe prevedere cosa pensa di lei il pubblico italiano, questi i commenti: “Oddio, spero venga eliminata subito”, “Come rovinare il GF”, “Insopportabile”. “Antipatica, falsa e strega”, “Questo Gf mi sta già antipatico”, “Adesso che hanno chiuso il salotto di Barbara d’Urso ci pensa Signorini a rimpiazzarlo”, “Già sarebbe da non guardare”.