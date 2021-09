Sono stati finalmente ufficializzati i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ormai manca pochissimo, lunedì 13 settembre si parte con il reality condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco due opinioniste che hanno già fatto discutere, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Pare che tra le due non scorra buon sangue… Intanto non sono mancate, come sempre, le polemiche relativamente a questa prima fase di scelta del cast.

Avrebbe dovuto far parte dello show, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Doccia fredda per l’ex di Paola Barale Raz Degan. Pare che il motivo sia stata la richiesta di un bel po’ di soldi, almeno secondo la ricostruzione di Davide Maggio: “La richiesta di 500 mila euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente”. Ma, a quanto pare, Raz Degan non è l’unico ad aver avanzato richieste ritenute esagerate. Sentite qua.

A pochi giorni dall’ufficializzazione dei concorrenti del nuovo GF Vip ecco che su vari portali iniziano ad uscire interessanti rivelazioni sui compensi che ciascun vip riceverà solo per la partecipazione. Secondo il sito di economia e finanza I love trading a chiedere il cachet più alto sono state Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. Ad entrambe dovrebbero andare 15mila euro a settimana. Più contenuti i compensi degli altri: Miriam Trevisan e Carmen Russo dovrebbero percepire 7mila euro a settimana, agli altri toccherà ancora meno.





I meno famosi come Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi e Ainette Stephens incasseranno 5mila euro a settimana. Mentre la più pagata dell’ultimo GF Vip è stata Elisabetta Gregoraci con 20mila euro a settimana. In ogni caso è stato lo stesso Alfonso Signorini a fare rivelazioni importanti proprio sulle richieste di qualche vip: “Sono tutti venuti volentieri. E non per soldi, perché non ci sono i cachet di una volta, nonostante quello che ha chiesto Raz Degan c’è anche chi ha chiesto 800 mila euro”.

Dunque c’è anche chi ha chiesto quasi il doppio di Raz Degan. E ovviamente non è stato accettato. “Ma ripeto – continua Alfonso Signorini – preferisco concorrenti che lo fanno perché sentono di voler fare questo tipo di esperienza, non per i soldi. Certo, è un lavoro, ma ci sono concorrenti che avrebbero guadagnato di più continuando a fare quello che facevano fuori. Quindi hanno accettato perché lo volevano fare”.