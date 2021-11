Alfonso Signorini fa discutere, il conduttore finisce al centro delle polemiche dopo l’ultima puntata. Una puntata caratterizzata da tanti colpi di scena: dalle critiche mosse ad Alex Belli, sempre più isolato, al faccia a faccia tra Nicola e Miriana Trevisan. Lui, uscita dalla Casa, ha avuto parole molto dure nei confronti della showgirl. “Fuori ho riflettuto e penso che non ci potrà essere nulla neanche amicizia. Il tuo atteggiamento non mi pare giusto io sono stato sempre coerente te invece hai giocato è stato tutto sempre un dentro fuori”.



Parole alle quali Miriana ha replicato: “Io sono stata troppo gentile se ti ho allontano l’ho fatto con carineria”. Ma Nicola conclude: “Te mi hai allontanato cambiando 4 versioni io fuori non voglio vederla”. Miriana rimane sconvolta: “A essere onesti ci si rimette sempre”. Alfonso Signorini era dovuto intervenire per placare gli animi: ma la vera bomba sarebbe esplosa di lì a poco. Mezzo inconsapevole, Giucas Casella.

Alfonso Signorini, tutta colpa di Giucas Casella



La scorsa settimana gli autori del reality avevano fatto credere all’illusionista che la sua amata cagnolina fosse rimasta incinta di un cane di grossa taglia. Nel corso della diretta di ieri sera Casella ha ipotizzato l’ipotesi di farla abortire. Netta, a questo punto, la posizione di Alfonso Signorini: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa”. Pochi secondi dopo sui social è scoppiato il finimondo.







“Con questa affermazione ha oltrepassato il limite. “Noi siamo contrari all’aborto”, ma noi chi? Lui e il suo egocentrismo?” scrive una utente su Twitter. “Alfonso Signorini che dichiara ‘noi siamo contro l’aborto’ è la peggior pagliacciata che potesse uscire dalla bocca di una persona che dovrebbe sapere bene cosa significa non avere diritti e non contare nulla per alcuni, così come per il Parlamento del proprio Paese”, scrive un’altra ragazza.



Contro Alfonso Signorini anche Selvaggia Lucarelli. “Non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá. Quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne”, scrive la Lucarelli su Instagram. “E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo”.