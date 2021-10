Incredibile notizia sul ‘GF Vip 6’. Alfonso Signorini potrebbe regalare un gran colpo ai telespettatori di Canale 5, infatti nella Casa potrebbe entrare un super famoso. A riferire la notizia è chi sa, infatti sarebbe in procinto di fare un regalo straordinario al pubblico del reality show in onda su Mediaset. Probabilmente si vorrà giocare questa carta per migliorare gli ascolti televisivi, che non gli stanno sorridendo. L’avversario Carlo Conti ha infatti vinto la gara di ascolti di venerdì 29 ottobre.

Nettamente battuto il ‘GF Vip 6’ di Alfonso Signorini, che non è andato oltre i 2 milioni e 630 mila telespettatori, ottenendo il 17,2% di share. Benissimo invece Carlo Conti con ‘Tale e Quale Show’, che ha vinto la serata in maniera clamorosa. A vedere la trasmissione ci sono stati 4 milioni e 250 mila spettatori con il 21,8% di share. Dunque, il presentatore Rai non poteva certamente chiedere di più al suo pubblico. Tanto lavoro da fare invece per Signorini, che sarà totalmente insoddisfatto.

Intanto, Sophie Codegoni ha chiuso le porte a Gianmaria Antinolfi dopo la puntata del ‘GF Vip 6’: “Quando mi parla inizia a dire io alla mia ex ho regalato borse da 30mila euro, hotel cinque stelle di lusso, Parigi. Sai quanto me ne frega? Io non ho mai ricevuto un cioccolatino dal mio fidanzato e ci stavo benissimo perché c’erano stima e complicità. Io non voglio neanche stare dietro ai tuoi malumori. Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano”.





I giornalisti di ‘Casa Chi’ hanno svelato che al ‘GF Vip 6’ potrebbe arrivare Paolo Bonolis: “Se all’inizio non era prevista un’ospitata a sorpresa di Paolo Bonolis all’interno della Casa del Grande Fratello, oggi quest’ipotesi è più vicina al sì che al no. Anche Paolo si sta divertendo con questo Grande Fratello”. Quindi, potrebbe davvero far divertire il pubblico e non sono ovviamente da escludere sketch interessanti con sua moglie Sonia Bruganelli, opinionista della trasmissione in onda su Canale 5.

Con Sonia Bruganelli recentemente Paolo Bonolis ha avuto un siparietto divertente. Lui ha detto: “Sono andato a prenderla con la prima barca che c’era, le ho fatto una sorpresa, ovvio che non fosse mia. Ma a scanso di equivoci io e Sonia ci prendiamo costantemente per i fondelli, ce ne diciamo di cotte e di crude, ci divertiamo tantissimo anche dentro casa. Noi prendiamo in giro i ragazzi, loro prendono in giro noi”.