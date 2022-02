Al GF Vip non mancano i colpi di scena. E se tutti gli occhi in questo momento sono su Delia Duran c’è molto altro a bollire in pentola. Per chi non avesse seguito la puntata numero 40 andata in onda ieri 7 febbraio l’ex compagna di Alex Belli è stata scelta dal pubblico come prima finalista. Non bastasse ha sottolineato il suo interesse per Barù e di aver chiuso la porta in faccia ad Alex Belli pronto, tra l’altro, a tornare nella casa tra qualche settimana.



Al GF Vip Delia Duran aveva detto: “Posso essere libera di stare con lui? Non c’è niente di male e non mi piace essere attaccata per questo. Jessica ad esempio mi ha detto di non ballare più con Barù, lei lo sta soffocando e non è bello. Con Barù dite che è un gioco molto er0tico? Vabbè io sono fatta così. Devo mettermi in una gabbia per Jessica? Poi io sono libera, non sono sposata ufficialmente, posso fare il cavolo che mi pare nella vita ricordati..”.

GF Vip, Sophie Codegoni difende Alessandro



Parole che hanno sollevato un polverone al GF Vip che deve fare i conti anche con lo sfogo di Alfonso Signorini in diretta contro Alessandro Basciano per il modo in cui ha trattato Sophie Codegoni fino a questo momento: “Da spettatore sentire come tratti Sophie quando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce…E’ una roba orrenda…”.







Parole che Basciano non ha mandato giù rispedendo le accuse al mittente. “Sono successe cose peggiorì qua dentro…”. Poco ma abbastanza per far saltare sulla sedia il conduttore del GF Vip: “Non m’interessa niente…Ribadisco che dire certe cose a una donna è orrendo…Non va bene…”. Nelle querelle è poi entrare anche Sophie Codegoni.



L’ex Uomini e Donne ha preso le difese di Alessandro Basciano: “Lo difendo perchè lui sa che sbaglia nei modi…ma non è cattivo”. Parole che non sono piaciute al pubblico del GF Vip e, rose, neppure alla sorella di Alessandro Basciano che ieri nella casa ha dato la sua sentenza. “Non ho niente contro di voi, mi piacete…Però cerca di capire perchè ci sono questi alti e bassi…Non vanno bene in questa situazione…”.