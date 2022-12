Alfonso Signorini in vacanza, volano attacchi social. Il conduttore del Grande Fratello Vip si è preso una pausa dai suoi impegni e pure dalla polemiche che sempre accompagnano il reality. Questa edizione, anche se gli ascolti sono buoni, non fa eccezione. In particolare negli ultimi giorni due ex vipponi, Stefano Bettarini e Salvo Veneziano, si sono scagliati contro la decisione di far rientrare Ginevra Lamborghini. I fan dei “GinTonic” sognano, ma in molti hanno criticato la scelta.

Effettivamente la concorrente era stata eliminata per il suo comportamento nei confronti di Marco Bellavia. Il vip era stato trattato in malo modo dai coinquilini per il suo stato psicologico di fragilità e Ginevra aveva pagato dazio. Il suo rientro nella Casa tornerà a far infiammare il rapporto con Antonino Spinalbese col quale c’era stato del tenero. L’ex di Belen appare ancora attratto dalla sorella di Elettra, ma come detto molti sono contrari a questa riammissione.

Alfonso Signorini pesantemente attaccato sui social

Alfonso Signorini, intanto, ha deciso di concedersi una vacanza in montagna e precisamente nella rinomata Cortina d’Ampezzo. Un modo per staccare e ricaricare le energie in vista dell’impegno al Grande Fratello Vip dove tra l’altro sono in arrivo altri tre nuovi concorrenti. Con un paio di post il conduttore ha salutato i suoi follower scrivendo “Cieli azzurri” e apparendo in splendida forma e con un gran sorriso. Ma molti non hanno perso l’occasione per attaccarlo.

C’è chi lo ha attaccato scrivendo: “Rilassati ora, l’anno prossimo nessun GFVip per te”. Altri hanno scritto: “Si diverte con il cachet del GF”. Ma c’è stato pure chi è andato decisamente oltre lanciando al conduttore del GF Vip un’accusa grave. Ovvero quella di fare dei favoritismi.

C’è chi attacca: “Ogni anno una protetta: la sig.ra se tale si può chiamare Ricciarelli e questo anno Pamela Prati che è indifendibile! Spero sia l’ultimo anno perché è sceso a livelli bassissimi di qualità e dignità”. Un altro utente sottolinea: “Buongiorno Signorini, io sono appassionata del Grande fratello, però mi spiegate xchè Luca Salatino ha bestemmiato palesemente, se ne è accorto anche Gnocchi, e non avete fatto niente?”.

