Alfonso Signorini potrebbe vedere decisamente diminuito il suo spazio in video, per la prossima edizione del GF Vip infatti Mediaset sta pensando ad una mini rivoluzione. Già nelle ore scorse era circolata la frattura tra il Biscione e Barbara D’Urso (niente accordo sul contratto) ora questa nuova bomba sul reality ed il suo conduttore. L’edizione di quest’anno, del resto, è stata molto chiacchierata, travolta dalle accuse di bullismo (su tutti il caso Marco Bellavia) e dagli insulti gratuiti tra gli inquilini che avevano spinto Pier Silvio Berlusconi ad intervenire personalmente per arginare la deriva trash. Il figlio dell’ex premier, nel dettaglio, aveva spedito una lettera dai toni chiari.

>“Devi stare zitta”. Isola dei Famosi 2023, fuoco e fiamme in diretta tra Alvin e Ilary Blasi

Spiegava come Mediaset non avrebbe accettato più ulteriori cadute di stile. Un’idea che Berlusconi sta portando avanti anche ora, nell’obiettivo di ripulire le sue reti (ed i programmi) da tutte le derive trash che hanno attirato critiche feroci sulla tv generalista. Le anticipazioni sulla prossima stagione sembrano andare tutte nella stessa direzione.





Alfonso Signorini, Mediaset potrebbe ridurre lo spazio del GF Vip

“Mediaset avrebbe intenzione di cancellare il doppio appuntamento settimanale con il reality show e puntare nuovamente sulla puntata unica in prime time, come sta accadendo già con l’attuale edizione de L’Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi”. Il posto rimasto vacante sarebbe ricoperto da una big del Biscione che non ha certo bisogno di presentazioni.

Sembra infatti prendere sempre più piede la possibilità di un passaggio serale per Uomini e Donne e Maria De Filippi: “La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, leader indiscussa della fascia pomeridiana con quasi tre milioni di appassionati, potrebbe avere un appuntamento settimanale speciale nella prestigiosa fascia serale di Canale 5”.

Proprio i numeri, in questo momento, sono la forza di Maria De Filippi: la puntata della scelta di Federico Nicotera, per esempio, ha fatto registrare punte di ascolto del 29%, roba da prime time insomma. E non diversamente sono andate le altre: se serale sarà quindi, sarà la cronaca di un successo annunciato oltre che la gioia per milioni di fan.