Non ci hanno fatto caso in molti, ma a notte fonda, quasi alle 2 di notte, sono partiti i titoli di coda per l’ultima puntata del GF Vip. Poco prima Alfonso Signorini aveva annunciato che Jessica Selassie era la vincitrice della stessa edizione del reality show in onda su Mediaset. Ed è proprio durante l’ultima parte del programma che il padrone di casa decide di fare qualcosa che forse, era il caso di far qualche istante prima. Alfonso, tra il caos della vittoria e l’abbassamento della tensione per questi 6 mesi di varie problematiche sempre risolte, ha dato appuntamento ai telespettatori a settembre.

Stiamo parlando naturalmente della settima edizione del GF Vip che sarà sempre condotta da lui. “Io vi saluto in mezzo a questo trionfo!” – ha esclamato Alfonso Signorini fra una pioggia di coriandoli – “Vi amo e vi voglio bene, grazie, siete stati tantissimi! Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui, con Grande Fratello Vip!“. In effetti la sua frase potrebbe essere una velata risposta a una presunta frecciatine ricevuta da Ilary Blasi, che ironicamente gli aveva consigliato di “sparire” e di “trovarsi un hobby” o “comprarsi un cane” perché “la gente non ne può più”.

Che poi Signorini forse lo farà, ma fino a settembre, quando tornerà con quella che sarà a tutti gli effetti la settima edizione del Grande Fratello Vip. La quarta da quando conduce lui. Che poi ricorderete le prime edizioni, quelle di Ilary Blasi. Alfonso Signorini è arrivato di gran carriera solo nel 2020 e da lì le cose sono cambiate.





Come ricorderete, la sua prima edizione fu un incubo per tutti: i protagonisti infatti entrano in casa un paio di settimane prima dello scoppio del CoronaVirus nel nostro paese e per metà edizione Alfonso Signorini conduce da Milano, senza pubblico. Poi quella triste finale che non si ricorda nessuno, vinta Paola Di Benedetto che però è stata incoronata in differita nel parcheggio dello studio.

Poi è stata la volta di Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione. Ora la vittoria super gradita della principessa Jessica Selassié, che ha trionfato dopo 183 giorni di permanenza e ben 49 prime serate. Beh, c’è da dirlo: bravo Alfonso Signorini!