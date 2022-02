Alex Belli è riuscito dalla Casa del GF Vip 6. Sarebbe dovuto rimanere due settimane, si dice, ma nella puntata di lunedì scorso Alfonso Signorini ha annunciato la sua uscita di scena. Ma credendo di avere più tempo, l’amico speciale di Soleil Sorge aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con la moglie.

“Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare”. “Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha continuato Alex Belli.

Alex Belli, il video per Pomeriggio 5

Delia Duran, interrogata da Signorini, non ha voluto seguire Alex Belli: “Io mi sento più sicura di me stessa, sono super felice che mi avete dato l’opportunità di confrontarmi con i miei mostri e le mie incertezze. Voglio rimanere per me”. Dunque l’attore è di nuovo “in giro” e anche sui social. E ancora una volta si è parlato di lui a Pomeriggio 5.





Nell’ultima puntata andata in onda, come riporta il sito Biccy, Barbara D’Urso oggi pomeriggio ha mostrato un video in cui Alex Belli suona il pianoforte scatenando le opinioniste in studio. “Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora”, ha detto Enrica Bonaccorti. E Rosanna Cancellieri: “Ma chi gli scrive i testi? Io di Alex Belli non mi fido secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!”.

Le nostre analiste sono convinte che Alex Belli stia suonando in playback. Scoppia il PIANO GATE! 🎹💥#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/M84Wejw1fM February 23, 2022

Sempre in studio sono volati commenti al veleno come “Ma è playback?”, “Guarda che espressione intensa”, “Il cagnolino per ottenere like!”, “Alla fine si scopre che a suonare in realtà è il cane!”. Quindi la replica via social di Alex Belli, che su Instagram ha risposto con un video in cui suona e canta Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti: “Barbara ti dedico un pazzo perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste”. No, probabilmente non finirà qui