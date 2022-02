“Lascio la televisione”. Alex Belli, clamoroso colpo di scena dopo gli ultimi fatti: “Impossibile continuare”

Alex Belli senza filtri davanti alle telecamere di Verissimo. Non potevano mancare domande a tratti pungenti per l’ex gieffino reduce dal chiacchieratissimo triangolo Sorge-Belli-Duran. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Alex Belli si è lanciato in alcune affermazioni che provano a fare ancora una volta chiarezza sulla questione.

Il GF Vip 6 scenario di nuovi grandi amori, anche ‘artistici’, come ha spesso sottolineato Belli a proposito del rapporto di amicizia che lo ha legato a Soleil Sorge. Ma come stanno realmente le cose? O meglio, Alex Belli è o è stato innamorato della gieffina? Insomma, sulla questione solo lui poteva mettere un po’ di chiarezza rispondendo alle domande della padrona di casa del talk show.

Lo avrebbe ammesso durante un’intervista per Biccy, eppure pare che non sia ancora bastato: “Io ho chiesto scusa a Delia e le ho detto a casa nostra ‘le persone possono sbagliare, dall’amicizia siamo andati oltre’. E Delia mi fa ‘ok, ti perdono, cancelliamo tutto e andiamo avanti”. Ma tra Belli e Sorge è amore oppure no? Risponde il diretto interessato.





“Sì io sono innamorato di Soleil, Silvia lo ammetto. Il concetto è che ci sono varie forme d’amore , puoi amare una donna e poi in maniera diversa di un’altra e così è successo a me. Vorrei essere rispettato e non linciato. Però attenzione che non ho detto che voglio fare una troppia. Anche se Soleil è unica e la amo, ho una grande complicità con lei. Però mai ho detto che voglio stare in un rapporto/matrimonio a tre. Tra me e sole c’è una grande complicità e poi ovviamente un’intesa erotica molto alta”.

Nello studio di Verissimo le affermazioni diventano una vera e propria ‘bomba’ per chi ascolta: “Il mio colpo di scena? Nella drammaturgia che mi contraddistingue, come dice Soleil, quello che voglio fare è sottrarmi completamente. Desidero uscire di scena e andare via. C’ho provato, però mi è stato impossibile. Vi stupirò fidatevi. Non mi vedrete più, sparisco dalla televisione, la sottrazione. Lunedì mi vedrete al GF per contratto, ci sono delle logiche e lo sai Silvia. Però dopo lunedì non mi vedrete”, confessa l’ex gieffino.