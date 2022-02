Il Festival di Sanremo è finalmente iniziato. Dal palco dell’Ariston martedì 1 febbraio Amadeus ha inaugurato la 72esima edizione della kermesse musicale più attesa dell’anno ma i riflettori continuano a rimanere accesi anche sul GF Vip 6. E su Alex Belli. Che c’entra il marito di Delia Duran e amico speciale di Soleil Sorge che praticamente domina ogni puntata del reality show di Alfonso Signorini?

L’attore è il personaggio televisivo del momento e non poteva mancare all’evento del momento. O meglio, nella città dove si svolge il Festival della Canzone Italiana. Alex Belli è infatti stato avvistato proprio nella cittadina ligure dove si sta svolgendo Sanremo 2022, come riporta il sito Dagospia.

Attenzione, Alex Belli non è a Sanremo perché ospite del Festival di Amadeus, ma si trova nella città ligure perché chiamato da un noto locale, come scritto da Dagospia. Si tratta del Victory Morgana Bay, dove secondo l’indiscrezione lanciata dal noto sito di Roberto d’Agostino oltre all’attore c’erano anche Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca, Massimo Boldi e molti altri volti noti.

“La pandemia concede una piccola tregua? Il trash esplode prepotente a Sanremo – scrive Dagospia – Al Victory Morgana Bay, noto locale della città, questa sera per una serata dedicata al Festival ospiterà personaggi del calibro di Alex Belli, Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca e tanti altri tronisti e habitué dei reality. Guest star della serata cipollino Massimo Boldi”.

I AM SCREAMING. Stefano & #Rosalinda & Alex Belli singing together in 2022 at #Sanremo. 🗣️ pic.twitter.com/DnAi28z5Ap