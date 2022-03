“Anche lì, non è possibile”. Alex Belli, altro che sparito. L’ultima novità cambia tutto

Una bellissima notizia per Alex Belli è stata annunciata in queste ore. Se i suoi fan sentivano già la sua mancanza, adesso possono stare decisamente tranquilli. L’ex concorrente del ‘GF Vip 6’ sarà infatti protagonista nuovamente e ci si aspettano scintille dal suo arrivo. A dire tutto ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano, che ha comunicato a tutti i suoi follower la nuova esperienza dell’attore, che lo vedremo a brevissimo in un’importante trasmissione televisiva.

Nelle ultime ore Alex Belli si è esibito in una discoteca sulle note di ‘Chimica’, di Donatella Rettore, brano associato al suo rapporto con Soleil Sorge. Ma larga parte del suo pubblico social l’ha massacrato. Sotto al video si leggono commenti tipo: “Ma hanno pure pagato per vederti?”. Questo è stato il più gettonato, ma si legge anche “Mi dispiace per la mia città per aver ospitato un pagliaccio come te”, “Senza Sole il nulla”. Una vera e propria catastrofe social per l’ex vippone.





Per Alex Belli il tempo di assenza dal piccolo schermo è stato davvero molto risicato, infatti potrà nuovamente farsi valere in televisione. A contattarlo è stata un’importante conduttrice televisiva, che ha voglia sicuramente di farlo incontrare con una persona che lui conosce molto bene. E c’è molta curiosità proprio per capire che tipo di interazione avranno i due. Un colpo da novanta per la presentatrice, che spera ovviamente con questa scelta di migliorare ancora di più i dati sugli ascolti.

Stando a quanto dichiarato da Deianira Marzano sui social, “spoiler. Alex Belli di cui non sentivamo parlare da 10 minuti sarà ospite alla Pupa e il Secchione Show”. Quindi, lo vedremo su Italia 1 nella puntata che sarà trasmessa nella serata di martedì 29 marzo. Grande attesa per l’incontro e le reazioni che avrà quando si troverà di fronte a Soleil Sorge, opinionista del programma di Barbara D’Urso. Ora non resta che attendere l’appuntamento serale per capire cosa farà in studio.

Intanto, stando alle anticipazioni de ‘La pupa e il secchione’, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini hanno avuto una fortissima discussione all’interno della residenza de ‘La Pupa e il Secchione’. Già su Twitter la conduttrice aveva scritto: “Prima anticipazione di domani…Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro…”.

“Uno scontro durissimo”. La pupa e il secchione, lite tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini