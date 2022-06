“Da Mediaset alla Rai”. Alex Belli, la notizia dopo il GF Vip è confermata

Alex Belli e un nuovo programma con lui protagonista. Questa la voce che si sta rincorrendo in queste ore e che sta mandando in visibilio i suoi fan. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe vicino a realizzare un altro obiettivo importante nella sua vita professionale. Dopo essersi dunque imposto nella Casa più spiata d’Italia e aver dato vita a dinamiche interessanti con Soleil Sorge e Delia Duran, adesso sarebbe pronto ad immergersi in un’altra incredibile avventura.

Di Alex Belli non si è parlato solo del nuovo programma. Giorni fa è stato beccato dai paparazzi del settimanale Chi mentre sfrecciava per Milano con la sua Delia Duran. A colpire l’attenzione, probabilmente anche dei passanti oltre che dei fotografi, la macchina extra lusso a bordo della quale la coppia del GF Vip 6 viaggiava. Stiamo parlando di una Lamborghini Uracàn Performante Spider color verde acceso. Il prezzo di questa nuova auto? Oltre 200mila euro (222mila, per la precisione), ha rivelato Today.





Alex Belli va sempre più verso un nuovo programma televisivo, stando alle ultime indiscrezioni che hanno travolto anche le sorelle Selassié e Katia Ricciarelli. Quest’ultima pare che sia stata esclusa definitivamente e quindi non la vedremo all’opera in questa trasmissione della Rai. Invece Lulù, Jessica e Clarissa Selassié sono confermate al 100%. A spuntare fuori è stato anche il nome di Laura Chiatti, ma in questo caso non ci sarebbero ancora state delle notizie, che possano avvicinarsi alla verità.

Questo quanto rivelato su Alex Belli e non solo da The Pipol_ Tv, riguardo Tale e Quale Show: “Possiamo anticiparvi che da domani, Sabato 4 Giugno, si chiuderanno ufficialmente le candidature dei personaggi famosi che hanno il desiderio di partecipare a uno degli show più famosi e divertenti di Rai 1. Da lunedì, quindi, Carlo Conti e la sua squadra si metteranno a lavoro per decidere chi merita di far parte degli undici concorrenti. Alcuni nomi sono già trapelati, e tra questi c’è quello di Katia Ricciarelli che però non farà parte del cast, con Alex Belli per ora in prova”.

E infine: “Un altro nome quello di Laura Chiatti (che si propone a Conti a gran voce in un’intervista inedita)”. Non resta adesso che aspettare e cercare di capire quanto possa durare questa prova per Alex Belli. Sarà selezionato alla fine di questo percorso? Chissà, i prossimi giorni o settimane saranno fondamentali per comprendere se lo vedremo da Carlo Conti o meno.

